Anormal adet kanamaları demir eksikliği belirtisi olabilir!

Demirin eksikliği ve demir depolarının boşalması durumu; halsizlik, çabuk yorulma, nefes alma güçlüğü, çarpıntı, saç ve kaşlarda seyrekleşme, huzursuz bacak sendromu gibi rahatsızlıklara neden oluyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum bölümünden Prof. Dr. Behiye Pınar Göksedef ‘kadınlarda sık görülen kansızlık nedeninin anormal ve şiddetli adet kanamalarına bağlı’ olduğunu ifade ederek konu hakkında bilgiler verdi.

Anemi kanda Hemoglobin adı verilen ve oksijen taşınmasına yardımcı olan bir maddenin düşük seviyelerde olması durumudur. Aneminin pek çok sebebi olsa da, en çok demir eksiklikliğine bağlı görülüyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum bölümünden Prof. Dr. Behiye Pınar Göksedef ‘kadınlarda sık görülen kansızlık nedeninin anormal ve şiddetli adet kanamalarına bağlı’ olduğunu ifade ederek konu hakkında bilgiler verdi.

ADET DÖNGÜSÜNDEKİ ANORMALLİKLER DEMİR EKSİKLİĞİ NEDENİ

Vücuttaki demir seviyesinin azalması demir emiliminde bozukluk gibi nedenlere ilaveten, en sık kan kaybının fazla olmasından kaynaklanmaktadır. Özellikle kadınlar gebelik te ve adet döngüsünde fazla kan kaybına bağlı olarak demir eksikliğine bağlı kansızlık gözükmektedir. Anemi nedeni araştırılırken kadınların adet döngüsündeki anormallikler sorgulanmalıdır.

AŞIRI ADET KANAMASI NEDEN OLUR?

Normal adet döngüsü, 24-38 günde bir 4-8 gün süren kanamalar ile karakterizedir. Toplam kan kaybı yaklaşık 80 mililitre civarındadır. Adet kanamalarının sık aralıklarla olması, 7 günden daha fazla sürmesi, her 2-3 saatte bir pet ya da tampon değiştirilmesi gereksiniminin olması, kullanılan petlerden kanamaların sızması, pıhtı şeklinde kanamalar olması halinde fazla kan kaybı olur ve anemi meydana gelebilir.

Fazla adet kanamasının nedenleri arasında,

- Hormonal düzensizlikler,

- Rahim iç duvarında kalınlaşmalar ve polip adı verilen iyi huylu bölgesel büyümeler,

- Myomlar,

- Kanama bozuklukları,

- Rahim ve rahim ağzı kaynaklı kötü davranışlı tümörler örnek verilebilir.

AŞIRI ADET KANAMASINDA NE YAPILMALI?

Anormal adet kanamaları olması halinde, jinekolog tarafından yapılacak ilk değerlendirme, genellikle kan sayımı, pıhtılaşma testleri ve bazı hormon tetkikleri, genel jinekolojik muayene, rahim ve yumurtalıkların ultrasonografik olarak incelenmesini içerir. Gereken durumlarda rahim duvarı biyopsisi gibi ileri tetkikler yapılabilir.

Anormal kanamaların tedavisi, nedenine, yaşa, gebelik isteğinin olup olmamasına göre planlanır. Tedavide hormonal ilaçlar, kan pıhtılaştırıcılar, hormonlu spiraller kullanılabileceği gibi, bazı durumlarda cerrahi olarak müdahele etmek gerekebilir.