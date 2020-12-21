Anoreksiya nedir, belirtileri? Anoreksiya nervoza nedenleri nedir, hangi rahatsızlıklara neden olur?

Anoreksiyayla mücadele eden Josi Maria adlı Instagram fenomeni, Kanarya Adaları'na gidiyorum" dedikten sonra kalp yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti. En son İrem Derici ile gündeme gelen Anoreksiya hastalığı yaygın görülmeye başlayınca hastalığın ne olduğu merak ediliyor. Anoreksiya nedir, Anoreksiya belirtileri nelerdir?

Yeme bozukluğu hastalığı olan Anoreksiya hastalığı’nın temeli pskolojik bir rahatsızlığa dayanıyor. Kilo alacağım korkusuyla yemek yemeği kısıtlayan özellikle geç kadınlarda görülen bu rahatsızlığın en erken şekilde tedavi edilmemesi ölüme ile sonuçlanan durumlara gidebiliyor.

ANOREKSİYA NEDİR?

Anoreksiya Nervoza, sıklıkla genç kadınlarda görülebilen, yemek yememek, çok az uyumak, buna rağmen çok aktif olmakla beliren psikolojik bozukluktur. Genellikle ergenlik döneminde, nadiren de erişkin çağında başlayan hastalıkta aşırı zayıflama tutkusu olarak biliniyor.

ANOREKSİYA BELİRTİLERİ NELERDİR?

Ayrıca anoreksiya yoğun psikolojik sorun yaşayanlarda da görülebilir. Diyet yapma, kilo verme takıntısı olmayan insanlarda dahi çok problemli bir hayat yaşama evrelerinde yeme bozukluğu söz konusudur. Ailevî, okul, iş, veya duygusal konularda çöküntü yaşayanlar yemek yemeyi reddeder, zorla yediği takdirde çıkarır. Sonuç olarak kısa vadede çok kilo kaybetme söz konusudur ve bu hastalığın bütün etkilerini yaşarlar. Sorunların çözülmesiyle birlikte yeme sorunları da ortadan kalkar; ancak bu evre içerisinde ciddi ve kalıcı fizyolojik sorunlar yaşayabilirler.

ANOREKSİYA TEDAVİSİ?

Anoreksia Nervozalı hastaların tedavisi çoğu kez güçlüklerle doludur. Hastaların çoğunda, hastalık birkaç yıl önce başlamıştır. Tedaviye katılmak ve tedavi planları için isteksizdirler. Bu sebeple genellikle çocuklarının bu durumundan üzüntü ve endişe duyan anne babaları tarafından doktora getirilirler. Tedavide bireysel psikoterapi, grup ve aile terapisi, ilaç tedavisi gibi yöntemler kullanılabilir

Psikoterapide hastanın kendi duygularını uygun bir şekilde ifade edebilmesi, yeme davranışı üzerine kurulu yanlış düşünce tarzının değiştirilmesi, vücuduna yönelik olumsuz algılamaların düzeltilmesi, özgüvenin oluşturulması, kişilerarası sorunların belirlenip, çözümüne yönelen bir yaklaşımın oluşturulmasına çalışılır. Tedavide davranışçı terapi, aile terapisi ve grup terapisi kullanılabilir.

Eğer yeme bozukluğu hayati tehdir eden kilo kayıplarına neden olmuşsa bu hastalara tüple beslenme desteği (nazogastrik veye PEG ile) hayat kurtarır.

ANOREKSİYA HANGİ RAHATSIZLIKLARA NEDEN OLUR?

Tedavi edilmemiş AN ölüm derecesinde açlığa ve osteoporoz (kemik erimesi), böbrek hasarı, kalp rahatsızlıklarına yol açabilir. Genellikle kardiyovasküler, iskelet, dermatalojik, gastrointestinal, endokrin ve metabolik sistem etkilenir. Her yıl tedavi edilen 200 hastadan 1’i hayatını kaybetmektedir. Mortalite (ölüm) oranı %5-10 olup, 15-25 yaş arasındaki genç popülasyonda ölüm oranı %20’lere ulaşmaktadır. Ölümlerin çoğunluğu kardiovasküler komplikasyonlar, açlık ve intihar yüzünden görülür.