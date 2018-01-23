Anneye en az 5 bin 499 TL

Devlet anne olanlara maddi destek sağlıyor. Çocuk sahibi olan kadınlar devletten 3 farklı ödeme alıyor. 2 ödemeden, çalışsın çalışmasın tüm anneler yararlanabiliyor. Doğum yardımı ile anneye ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü ve sonraki çocuklarda 600 lira veriliyor. İkinci ödeme ise doğum yapan kadına süt ve emzirme parası olarak ödeniyor. Bu parayı almak için kadının çalışıyor olması ya da kendi işini yapması veya eşinin kendi işini yapıyor ya da bir yerde çalışıyor olması yeterli oluyor. Her yıl süt parası yeniden belirleniyor. Bu yıl süt parasının tutarı 133 liradan 149 liraya çıktı.

MAAŞ DEVLETTEN

Ayrıca çalışan anneler, doğum izninde çalışmadıkları dönemin parasını iş göremezlik ödeneği altında devletten alıyor. Geçen yıl 4 bin 424 lira olan en düşük ödeme, bu yıl 5 bin 50 liraya çıktı. İlk çocuğunu dünyaya getiren asgari ücretli bir anne; 300 lira çocuk parası, 149 lira süt parası ve 5 bin 50 lira da iş görmezlik ödeneği olmak üzere toplamda 5 bin 499 lira tutarında ödemeden yararlanıyor..