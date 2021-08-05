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Annesinin kullandığı traktörden düşen İrem, feci şekilde can verdi

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) |  05 Ağustos 2021 Perşembe - 20:35 | Son Güncelleme : 05 08 2021 - 20:35

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde annesinin kullandığı traktörden düşen 14 yaşındaki İrem T. aracın tekerleğinin altında kaldı. Yaralanan İrem T. hastaneye kaldırılırken, anne Mükerrem T., "Benim yüzümden oldu" diyerek ağladı.


Olay öğleden sonra Ereğliye bağlı Soğanlıyörük Köyü Yörük Mahallesinde meydana geldi. İrem T. tarlada mısır sapı toplayan annesi Mükerrem T.ye (34) yardımcı oldu. Mısır sapları traktörün römorkuna yüklendi. Annesinin kullandığı traktöre binen İrem T., dengesini kaybetmesi sonucu araçtan düştü. Büyük tekerleğin üzerinden geçmesi sonucu yaralanan İrem T. acı içerisinde kıvrandı. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralanan İreme ilk müdahalede bulunurken, bu sırada Mükerrem T., "Kızım ben ne yaptım. Benim yüzümden oldu" diyerek ağladı. Ereğli Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan İremin vücudunda kırıklar olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
 

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Zonguldak Ereğli traktör
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