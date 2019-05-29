Annesinin kafasını vura vura öldürmüştü! Şoke eden sözler...

Ümraniye'de tartıştığı annesi Arzu Ö.'nün kafasına birden çok kez sopayla vurarak ölümüne sebep olan T.Ö. 'nün (16) 18 yıldan 24 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

T.Ö. olay günü annesiyle kız arkadaşı nedeniyle tartıştığını belirterek "Daha sonra ne yaşandığını hatırlamıyorum. Annemi seviyorum ve üzgünüm" şeklindeki ifadesi de iddianameye yansıdı.

ANNESİNİN KAFASINA SOPAYLA BİRDEN ÇOK KEZ VURDUĞU BELİRTİLDİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre 6 Mart 2019 tarihinde Ümraniye'de meydana gelen olay şöyle oldu: T.Ö. (16) babası işe gitmek için evden ayrıldıktan sonra annesi Arzu Ö. ile yalnız kaldı. Arzu Ö., oğlu T.Ö. ile kız arkadaşı yüzünde aralarında sözlü tartışma çıktı. Anne Arzu Ö. derslerini aksattığı için oğluna kızdı. Buna sinirlenen T.Ö. de ayakkabılığın üzerinde bulunan tahta bir sopayı alarak annesi Arzu Ö.'nün kafa kısmına birden çok kez vurarak ölümüne sebep oldu. T.Ö. olay yerine giden polise annesine sopayla vurduğunu söyledi, cinayet aleti olan sopaya da el konuldu.

T.Ö.: ÜZGÜNÜM