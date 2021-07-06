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Annesi bırakıp kaçtı, hemşireler sahip çıktı
Sezaryen ile dünyaya geldikten sonra solunum yetmezliği nedeniyle yer olmadığı için bir özel hastaneye sevk edilip kuvöze alınan bebeğin annesi kaçtı. Hemşirelerin baktığı bebeğe 'Dünya' adı verildi.
Gaziantep’te Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi’nde 14 Haziran günü T.S.’nin sezaryen ile dünyaya getirdiği kız bebek, solunum yetmezliği nedeniyle boş kuvöz bulunmadığı için ambulansla bir özel hastaneye sevk edildi. Minik bebek burada kuvöze kondu. Bir gün sonra taburcu edilen anne T.S.’ye, bebeğinin bulunduğu hastane ile ilgili bilgi verildi. T.S., iletişim numarasını bıraktıktan sonra hastaneden ayrıldı.