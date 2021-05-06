Annenize verebileceğiniz en güzel Anneler Günü hediyesi!

Aileleri için zorluklara göğüs geren anneler, pandemide yaşam stresinin ve sorumlulukların da artmasıyla çok yoruldu. Özellikle de evden veya iş yerinde çalışan annelerin üzerindeki sorumluluğun oldukça fazla olduğunu belirten Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, “Pandemi sürecinde annelerin, özellikle de çalışan annelerin iş yükü çok ağırlaştı. İçerisinde bulunduğumuz bu pandemi sürecinde anneniz için hazırlayacağınız küçük bir sürpriz, onu çok mutlu edecek, ona kendini değerli hissettirecektir. Anneler Günü’nü kutlamak için pahalı hediyelere veya aylarca düşünülerek hazırlanmış sürprizlere gerek yok. Onu ne kadar sevdiğinizi göstermeniz, emekleri için teşekkür etmeniz, içinizden gelerek söyleyeceğiniz bir cümle bile anneniz için en değerli hediyedir” açıklamasında bulundu.

Pandemi döneminin stresi, kaygıları ve yarattığı umutsuzluk hissi çalışan ve çalışmayan tüm anneleri olumsuz etkiledi. Pandemi döneminde en çok yıpranan kişilerin başında şüphesiz sağlık çalışanları ve annelerin, özellikle de çalışan annelerin olduğunun altını çizen Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, “Çalışan anneler işteyken çocuklarına kimin bakacağı konusunda endişeliler. Annelerin çocuklarını bırakabileceği bir yakını yoksa iş yüküne ek olarak bu gibi yaşam düzeni ile ilgili kaygılar ruh sağlığını büyük ölçüde etkiliyor” dedi.

RUH SAĞLIĞINIZ İÇİN KENDİNİZE HER GÜN 15-20 DAKİKA AYIRIN

Pandemi sürecinde çalışan annelerin yoğun bir günün ardından eve geldiklerinde yemek, düzen gibi sorumluklarla da karşı karşıya olduklarını söyleyen Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, “Evin ihtiyaçları tabii ki önemli fakat kendinize ayıracağınız küçük molalar sizi oldukça rahatlatacak. Ruh ve beden sağlığınız için kendinize her gün 15-20 dakika da olsa özel zaman yaratmalısınız” hatırlatmasında bulundu.

ÇOCUKLARLA GEÇİRİLEN ZAMANI KEYİFLİ HALE GETİRİN

İşten eve gelindiğinde birlikte olunmayan zaman için suçluluk duyulabilir, bu zamanı telafi etmek için de çocuklarla daha çok vakit geçirmek istenebildiğinin altını çizen Ezgi Dokuzlu, “Bu durum zorunluluk olduğunda ne yazık ki sürekliliği olmuyor ve çocuklar anne-babalarının onlarla istemeyerek oyun oynadığını rahatlıkla anlayabiliyorlar. Çocuklarınızla geçirilen zamanı kendiniz için de keyifli hale getirebilirsiniz. Sizin de keyif alabileceğiniz, günün yorgunluğunu atabileceğiniz basit, çok kısa ve keyifli etkinlikler ve oyunlarla hem aile bağlarınızı güçlendirebilir hem de günün stresini atabilirsiniz” açıklamasında bulundu.

ÇOCUĞA DURUMU AÇIKLAYIN!

Evden çalışan annelerin bir yandan çalışırken, bir yandan da ev düzeni ve çocukların düzenini sürdürmelerinin oldukça zor olduğunu belirten Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, “Çocuklar annelerini evde gördüklerinde onlarla her ihtiyaçları olduğunda iletişim kurmak isteyebilirler. Evden çalışan anneler çocuklarına çalışma saatlerini, çalışırken rahatsız edilmek istemediklerini açıklamalılar. Annenin çalışma saatleri içerisinde de çocuğa yaşına uygun olacak şekilde içinde çeşitli etkinliklerin bulunduğu küçük bir günlük plan hazırlanabilir. Çocuğunuzun ve sizin mola saatleriniz, dinlenme saatleriniz ortak olabilir. Çocuğunuza iş saatleriniz içerisinde her istediğinde onunla oynayamayacağınızı, yanına gidemeyebileceğinizi hatta size seslenirken ona cevap bile veremeyebileceğinizi ve sebebini net bir şekilde açıklamanız çok önemli” dedi.

ÇOCUKLARA ZORLAYICI OLMAYAN GÖREVLER VERİN

Hayatınızı kolaylaştırmak için çocuklara görevler verilebileceğini söyleyen Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, “Çocuklar görevleri, başardıklarındaki o gururu severler. Çocuğunuza oyuncaklarını toplama, odasını temizleme, eşyalarını düzenleme yerleştirme gibi zorlayıcı olmayan görevler vererek hem eğlenmesini sağlayabilir hem de üzerinizdeki yükü hafifletebilirsiniz” şeklinde konuştu.

RUH SAĞLIĞI İÇİN İŞ VE ÖZEL YAŞANTI ARASINDAKİ SINIRLARI KORUYUN

Ruh sağlığı için iş ve özel yaşantı arasındaki sınırların korumaya ve doğru zamanda doğru şeye odaklanmaya özen gösterilmesinin önemli olduğunu hatırlatan Ezgi Dokuzlu, “Yarım kalmış işlerinizi, problemlerinizi, masanızda sizi bekleyen dosyaları evin dışında, kapının ardında bıraktığınızdan emin olun. Aynı şekilde iş yerinde de evdeki sorumluluklarınıza odaklanmak yerine iş saatinde işinize odaklanmaya gayret gösterin” dedi.

Günlük yaşam düzenini, çalışıyorsa iş düzenini sürdürürken bir yandan da çevresini mutlu etmek için çabalayan annelerin pandemi sürecinde taşıdıkları yükün çok ağırlaştığına dikkat çeken Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, “Ev işleri, yemek, temizlik, COVID-19 önlemleri derken özellikle bu süreçte annelerin stresine ortak olmalı, onlara yardımcı olmalıyız. Evden çalışan yani her zaman ulaşılabilir olan, iş saatleri içerisinde de yardıma koşması beklenen anneler ise bu süreçte ev ve iş dengesini kurmakta zorlandıklarından çok daha fazla stres yaşıyor. Gelecek kaygısı, COVID-19 endişesi, rutin iş veya evle ilgili sorumluluklar, aile içerisindeki olumsuz iletişim annelerin ruh sağlığını olumsuz etkiliyor. Annelerin yükünü biraz olsun hafifletmek için annenizin duygularını anladığınızı, yorgun olduğunda yardımcı olmak için gönüllü olduğunuzu hissettirmeniz bile onu çok mutlu edecektir. Evdeki günlük ya da haftalık işlerin neler olduğu belirleyebilir, tüm aile üyelerine paylaştırılacak yaş düzeylerine uygun görevlerle de annenize yardımcı olabilirsiniz” açıklamasında bulundu.

ANNELER GÜNÜ İÇİN HEDİYE ÖNERİLERİ

- Teşekkürü unutmayın. Sizin için fedakarlıklar yapan, yıllardır karşılıksız sevgisiyle sizi besleyen, büyüten annenize içten bir teşekkür edin.

- Zamanın nasıl geçtiğini unutturacak hobi malzemeleri anneniz için harika bir Anneler Günü hediyesi olacaktır. İlgi duyduğu hobilerle ilgili malzemeler hediye edebilir, keyifli vakit geçirmesini sağlayabilirsiniz.

- Evlerde olduğumuz bugünlerde sıkılmaması ve güzel vakit geçirmesi için ona puzzle (yapboz) hediye edebilirsiniz. Böylece hem vaktini güzel geçirecek hem de sonucunda harika bir tabloya sahip olacak.

- Sosyal izolasyon döneminde müzik eşliğinde boyama, mandala gibi etkinlikler stres azaltmada yardımcıdır. Annenize boyama ve mandala setleri hediye edebilirsiniz.

Kitap okumak evde keyifli vakit geçirmenin en güzel yollarından biridir. Annenize sevebileceği türde kitaplar hediye edebilirsiniz. Uzun zamandır okumak istediği ancak bulamadığı kitapları hediye etmeniz veya yıllar önce okuduğu tekrar okumak isteyeceği kitaplar onu çok mutlu edecektir.

- Günün yorgunluğunu atmaları için annenize masaj aleti, sevebileceği kokular hediye edebilirsiniz.

- Telefonunuzdaki fotoğrafları sürekli annenizin gözünün önünde olacak ve ona olan sevginizi hatırlatacak hediyelere dönüştürebilirsiniz. Annenizle bir fotoğrafınızı çerçeveletebilir, bir kupanın veya yastığın üzerine bastırabilirsiniz.

- Bitki yetiştirmek ruh sağlığı için oldukça faydalıdır. Annenize evini renklendirecek bitkiler hediye etmek onu çok mutlu edecek.

- Evlerde olduğumuz bugünlerde evcil hayvanlar birçok insana arkadaş oldu ve en az bir evcil hayvanla birlikte yaşamanın sağlığa olumlu etkileri biliniyor. Annenize arkadaş olabilecek bir evcil hayvan sahiplenmeniz, evde kendini yalnız hissetmemesini sağlayacaktır.

- Özellikle sevdiklerimize daha çok ihtiyacımız olduğu bugünlerde annenize vereceğiniz en güzel hediye saf sevgidir. Tüm aile üyelerinizle, sevdiklerinizle birlikte annenizi ne kadar çok sevdiğinizi anlatan kısa videolar hazırlayabilir daha sonra bu videoları birleştirerek annenize unutamayacağı ve izledikçe mutlu olacağı bir hediye verebilirsiniz.

- Annenize özel hediyeler almaya özen gösterin. Ütü, tencere, tava, süpürge gibi zaten yapmaktan bunaldığı ev işlerini hatırlatan ve herkesin ortak kullanacağı hediyelere pek çok anne sevinmeyebilir, kendini “özel” hissetmeyebilir. Ancak annenizin bu tür ev aletlerine ihtiyacı varsa böyle bir hediye düşünebilirsiniz elbette.