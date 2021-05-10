Annemin ağacı başvuru ekranı! OGM Annemin Ağacı kampanyası nedir, ücretli mi, fidan sahiplenme bağışı başvurusu nasıl yapılır?

Orman Genel Müdürlüğü Anneler Günü'nde 'Annemin Ağacı' kampanyası ile milyonları fidan sahiplenmeye davet ediyor. OGM, Anneler Günü’nde annesine anlamlı bir hediye vermek isteyenlere kampanyaya davet etti. Peki, Anneler Günü fidan bağışı nasıl yapılır? OGM Anneler Günü fidan sahiplenme kampanyası nasıl katılım sağlanıyor? Anneler Günü için fidan bağışı nasıl yapılır, ücretli mi? İşte OGM Anneler Günü fidan sahiplenme kampanyası detayları...

Tam kapanma nedeniyle bu yıl Anneler Günü buruk geçiyor. Annesiyle yaşayanlar bu gün için şanslı olsalar da uzakta olanlar için durum biraz farklı. Tam kapanma nedeniyle ziyaretlerini gerçekleştiremeyen hediyelerini ulaştıramayan milyonlar çevrimiçi platformlarda Anneler Günü için yapılan sosyal sorumluluk kampanyalarına katılıyor ve en anlamlı hediyeyi annesine gönderiyor.

Bunlardan biri de Orman Genel Müdürlüğü'nün Anneler Günü'nde başlattığı 'Annemin Ağacı' kampanyası. Anneler Gününde annesi için fidan bağışı yapmak isteyen vatandaşlar Annemin Ağacı kampanyasına yoğun ilgi gösteriyor. Peki, Anneler Günü fidan bağışı nasıl yapılır? OGM Anneler Günü fidan sahiplenme kampanyası nasıl katılım sağlanıyor? Anneler Günü için fidan bağışı nasıl yapılır, ücretli mi? İşte OGM Anneler Günü fidan sahiplenme kampanyası detayları...

Ormanları korumak, geliştirmek ve gelecek nesillere aktarmak adına toplumsal farkındalık projeleri yapan Orman Genel Müdürlüğü, Anneler Gününde annelerine anlamlı hediye vermeyi isteyen vatandaşları fidan sahiplenmeye davet ediyor.

Bu özel gün adına orman mühendisi anneyle kızının hikayesinin anlatıldığı bir film hazırlayan Orman Genel Müdürlüğü, anneleri için fidan sahiplenmek isteyenleri www.anneminagaci.com adresine bekliyor.

ANNEMİN AĞACI FİDAN BAĞIŞI NASIL YAPILIYOR?

Anneler Günü için özel düzenlenen fidan bağış kampanyasına katılmak için www.anneminagaci.com adresinden form doldurmanız gerekiyor. Sitede bulunan bölüme annenizin ismi ve soy ismini, kendi isminiz ve soy isminiz ile e-posta adresinizi yazıp annenizin adına fidan bağışlayabilirsiniz. Sitede, "Annelerimizin hatırası ile yurdun dört bir yanında kök salacak ormanlar için anneniz adına ücretsiz olarak fidan sahiplenebilirsiniz. Siz de anneniz için bir fidan sahiplenin." denildi.