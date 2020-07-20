Annelere ücretsiz ulaşım kartı nasıl alınır? 4 yaş altı annelere ücretsiz ulaşım başvuru formu…

İBB Meclisi, geçtiğimiz gün pandemi koşulları sebebiyle Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde temmuz ayı dördüncü birleşimiyle toplandı. İBB Meclisi’nin bu toplantıda aldığı kararla, İstanbul’daki 1 milyon 160 bin çocuğun annelerine, ücretsiz ulaşım kartı verilecek. Peki, Annelere ücretsiz akbil nasıl çıkarılır? Annelere ücretsiz ulaşım karşı nereden basıl alınır? Annelere ücretsiz akbil başvurusu hakkında merak edilenler…

Annelere ücretsiz ulaşım kartı teklifi ilk olarak, 16 Ocak 2020 tarihli İBB Meclis oturumunda gündeme geldi. İBB Meclisi’nde Sayıştay’dan olumlu görüş alınması şartı ile annelere ücretsiz kart verilmesi teklifini uygun buldu. İBB yönetiminin, Sayıştay Başkanlığı’na yazı göndermesinin ardından Sayıştay görüş yazısı gönderdi. Yazıda, “Kamu kurum ya da kuruluşlarına istişari mahiyette bir görüş bildirme görevimiz bulunmamaktadır. Bu konuda görüş veremeyeceğiz.” Peki, Annelere ücretsiz kart başvurusu nasıl yapılır? 4 yaş altı annelere ücretsiz ulaşım kartı nasıl alınır? Annelere ücretsiz ulaşım kartı nereden alınır?

ANNELERE ÜCRETSİZ AKBİL BAŞVURUSU

Sayıştay’ın yazısından sonra konu dün meclis gündeminde değerlendirildi. Hukuk, Halkla İlişkiler, Kadın, Aile ve Çocuk Komisyonları’nda, dört yaş ve altında olan çocukların annelerine ücretsiz ulaşım kartı verilmesi ve toplu taşıma kuruluşlarının ücretsiz taşıma nedeniyle uğradıkları kayıpların belediye bütçesinden karşılanması, Sayıştay kanununda belirtilen usulün belediye yönetimi tarafından izlenmesi tarafından izlenmesi kaydıyla uygun bulundu. Karar, mecliste grubu olan partilerin oyları ile kabul edildi.

Online yapılan başvurularda kartınız o hafta içerisinde PTT kargo ile belirttiğiniz adrese gönderilecek, beyaz masa merkezlerinden yaptığınız kart ise 5 -10 dakika sonra size teslim ediliyor. Çocuklu annelere ücretsiz akbil başvurusu için henüz işlemler tamamlanmadı. Annelere ücretsiz akbil başvurusu ise aşağıda paylaşılan ücretsiz seyahat kartların çeşitlerini kontrol ederek, çocuklu anneler için bedava ulaşım hakkı kart başvurusu eklendiğinde başvuru yapabilecek. Başvuru esnasında bir kereye mahsus 10 TL kart ücreti ödenir, sonraki seyahatlerin hepsinde ulaşım 4 yaş ve altı çocuğu olan annelere ücretsiz olarak verilecek. Çocuklu anneler bedava ulaşım akbili kaybolduğunda İBB'nin belirlediği tutar karşılığında ödeme yaparak tekrar, bebekli anneler bedava toplu taşıma akbilini alabileceksiniz.

4 YAŞ ALTI ANNELERE ULAŞIM ÜCRETSİZ BAŞVURU FORMU