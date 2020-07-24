Haberler »

Gündem Haberleri »

Annelere ücretsiz ulaşım kartı! İBB Çocuklu annelere ücretsiz İstanbulkart uygulaması başladı!

Annelere ücretsiz ulaşım kartı! İBB Çocuklu annelere ücretsiz İstanbulkart uygulaması başladı!