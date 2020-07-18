Annelere ücretsiz ulaşım kartı başvurusu nasıl, nereden yapılır? İETT 4 yaş altı annelere ücretsiz ulaşım kartı!

Annelere ücretsiz kart veriliyor. İstanbul’da 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere ücretsiz ulaşım kartı imkanı tanındı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, dün yapılan oturumla, ‘İstanbul’da ikamet eden 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere ücretsiz ulaşım kartı verilmesi’ maddesini oybirliğiyle onayladı. Böylece İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçim vaatlerinden birisi daha hayata geçti. Peki, Annelere ücretsiz ulaşım kartı nasıl alınır? Annelere ücretsiz ulaşım kartı nereden alınır? 4 yaş altı annelere ücretsiz ulaşım kartı başvuru nasıl yapılır? İşte Annelere ücretsiz ulaşım kartı hakkında meram edilenler…

İBB Meclisi, pandemi koşulları sebebiyle Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde temmuz ayı dördüncü birleşimiyle toplandı. İBB Meclisi’nin oy birliğiyle aldığı kararla, İstanbul’daki 1 milyon 160 bin çocuğun annelerine, ücretsiz ulaşım kartı verilecek. Teklif ilk olarak, 16 Ocak 2020 tarihli İBB Meclis oturumunda gündeme gelmişti. İBB Meclisi’nde Sayıştay’dan olumlu görüş alınması şartı ile annelere ücretsiz kart verilmesi teklifi uygun bulunmuştu. Buna bağlı olarak, İBB yönetimi, Sayıştay Başkanlığı’na yazı gönderdi. Sayıştay’dan gelen görüş yazısında ise şu ifadelere yer verildi: “Kamu kurum ya da kuruluşlarına istişari mahiyette bir görüş bildirme görevimiz bulunmamaktadır. Bu konuda görüş veremeyeceğiz.” Peki, Annelere ücretsiz kart başvurusu nasıl yapılır? Bebekli annelere ücretsiz ulaşım kartı nasıl alınır? 4 yaş altı annelere ücretsiz ulaşım kartı..

4 YAŞ ALTI ANNELERE ÜCRETSİZ ULAŞIM KARTI NASIL ALINIR, BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Sayıştay’ın yazısından sonra konu dün meclis gündeminde değerlendirildi. Hukuk, Halkla İlişkiler, Kadın, Aile ve Çocuk Komisyonları’nda, dört yaş ve altında olan çocukların annelerine ücretsiz ulaşım kartı verilmesi ve toplu taşıma kuruluşlarının ücretsiz taşıma nedeniyle uğradıkları kayıpların belediye bütçesinden karşılanması, Sayıştay kanununda belirtilen usulün belediye yönetimi tarafından izlenmesi tarafından izlenmesi kaydıyla uygun bulundu. Karar, mecliste grubu olan partilerin oyları ile kabul edildi.

Online yapılan başvurularda kartınız o hafta içerisinde PTT kargo ile belirttiğiniz adrese gönderilecek, beyaz masa merkezlerinden yaptığınız kart ise 5 -10 dakika sonra size teslim ediliyor. Çocuklu annelere ücretsiz akbil başvurusu için henüz işlemler tamamlanmadı. Annelere ücretsiz akbil başvurusu ise aşağıda paylaşılan ücretsiz seyahat kartların çeşitlerini kontrol ederek, çocuklu anneler için bedava ulaşım hakkı kart başvurusu eklendiğinde başvuru yapabilecek. Başvuru esnasında bir kereye mahsus 10 TL kart ücreti ödenir, sonraki seyahatlerin hepsinde ulaşım 4 yaş ve altı çocuğu olan annelere ücretsiz olarak verilecek. Çocuklu anneler bedava ulaşım akbili kaybolduğunda İBB'nin belirlediği tutar karşılığında ödeme yaparak tekrar, bebekli anneler bedava toplu taşıma akbilini alabileceksiniz.

BEBEKLİ ANNELER ÜCRETSİZ KART TALEBİ BAŞVURUSU