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Annelere ücretsiz ulaşım kartı! Anne kart nasıl alınır? İBB anne kartı başvurusu devam ediyor!

Annelere ücretsiz ulaşım kartı! Anne kart nasıl alınır? İBB anne kartı başvurusu devam ediyor!