Annelere 100 euro! SGK 100 euro mali destek nasıl alınır?

Annelere 100 Euro desteği son günlerde pek çok kişi tarafından merak edilen konuların başında geliyor. Avrupa Birliği ile ortak yürütülen Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi ile çalışan annelere SGK tarafından aylık 100 Avro mali destek sağlanıyor. Proje ile annelere toplamda 26 milyon Avro'nun üzerinde destek verilmesi hedefleniyor. Peki, Annelere 100 euro mali destek nasıl alınır? İşte annelere 100 euro desteği hakkında merak edilenler...

Annelere 100 Euro desteği, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülen proje kapsamında veriliyor. Kurumsal Çocuk Bakım Projesi ile, annelerin çalışmayı bırakmadan ev ve iş yaşam dengesini kurmalarına yardımcı olmayı hedefleniyor. SGK tarafından yürütülen proje kapsamında 10 bin 250 anneye destek sağlanacak. Annelere 100 euro mali destek nasıl alınır? İşte annelere 100 euro desteği hakkında merak edilenler...

ANNELERE 100 EURO MALİ DESTEK NASIL ALINIR?

Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, Öncelikle, mali destekten faydalanmak isteyen annelerin çocuklarının 0-60 ay aralığında olması gerekiyor. Proje şu an sadece Ankara İzmir ve Malatya illerini kapsıyor. Dolayısıyla başvuru için annelerin bu illerde ikamet ediyor olması gerekiyor. Kesin kayıt tarihine kadar annenin 4A sigortalısı olarak tam zamanlı çalışıyor olması da ana koşul olarak belirlendi. Başvuru şartları arasında anne ile çocuk aynı ikamet adresinde oturuyor olması maddesi de yer alıyor.

Anneler sadece bir çocuk için mali ödenekten faydalanabiliyor. Proje kapsamında mali destek ödemesi çocuğun yaşı ile sınırlandırıldığı için çocuğunuz 72 aylık olduğunda mali ödenek sona eriyor.

Mali destek projesi için her ilin kendisine özel belirlenmiş bir kontenjanı bulunmakta. Dolayısıyla ön kayıtları erkenden yaptıran annelerin kesin kayıt şansı daha yüksek oluyor.

Anneler 100 euro destek için ön kayıt işlemleri sadece SGK Kurumsal Çocuk Bakımı sitesi üzerinden yapılıyor. Ön kayıt işlemi sadece e-devlet şifresi ile giriş yapabilirsiniz.