Anneler günü ne zaman, kaç gün kaldı? 2021 anneler günü tarihi…

Anneler Günü tarihi merak ediliyor. Annelerine hediye alacaklar, hediyelerini tam zamanında vermek için anneler günü tarihini sorguluyor. Mayıs ayının ikinci haftası kutlanan Anneler Günü hangi güne denk geliyor? İşte 2021 Anneler Günü tarihi...

Anneler Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor. Anneler günü vesilesiyle bu özel günü kutlamak isteyenler arama motorları üzerinden Anneler günü araştırmalarına başladı. 2021 Anneler Günü tarihi…

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN 2021?

Dünyada farklı günlerde kutlanan Anneler Günü; ABD, Avusturya, Almanya, Japonya, Venezuela, Danimarka gibi pek çok ülkeyle birlikte Türkiye'de de mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanıyor. Bu sene Anneler Günü 9 Mayıs 2021 Pazar günü kutlanacak.

ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Anneler Günü'nün ABD'nin Virginia eyaletinde ikamet eden öğretmen Anna Jarvis isimli bir kadının, 1905 yılında vefat eden annesi için her yıl kutlama yapmak istemesiyle ortaya çıkmıştır.

İlk kez, 1908 yılında bir okulda 407 çocuk ve anneleriyle bir kutlama gerçekleşiyor. Bu kutlama temsilciler meclisi tarafından uygun görülmeyince, Anna medya ve politikacıların önde gelen isimleriyle bu fikrini paylaşıyor. Sonunda 1914 yılının ikinci pazarı anneler günü olarak ilan ediliyor.

Bir diğer rivayete göre Anneler günü geleneği Antik Yunanların Yunan mitolojisine dayanıyor. Yunan mitolojisinde pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivalinin Anneler Gününü başlangıcı olduğu kabul edilir.

Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.