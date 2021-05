Anneler günü ne zaman? 2021 Anneler günü mesajları! Kısa uzun senekleriyle duygusal ve anlamlı anneler günü mesajları ve sözleri

Amerikalı genç Jarvis annesinin vefatının ardından yaşadığı acıyı atlatamaması dayanır. ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi ve tüm dünyada kutlanan bir güne dönüştü. Biz de bu özel güne günler kala Anneler Günü mesajlarını derledik. İşte anneler günü mesajı

Anneler Günü mesajları

Her zaman senin karşında masum ve sevgine muhtaç bir çocuk ruhuyla dururum. Çünkü sen benim annemsin. Beni benden çok tanıyansın, bilensin. Bana sarıldığın zaman tüm dertlerimi yok edensin. Anneler günün kutlu olsun ey aziz kadın, annem!.



Sen evimizin kraliçesi, başımızın tacı en aziz varlığımızsın. Anneler günün kutlu olsun annem.



Her şeye değer senin sonsuz sevgin… Annem canım annem… Çok özledim. Anneler günün kutlu olsun biricik meleğim.



Annem senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneş. Işığın hiç eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum. Anneler günün kutlu olsun sevgili annem.



Sınırsız bir sevgi, anlatılmaz bir sevgiyle beni seven annem, sana layık olmak için yaşıyorum. Anneler günün kutlu olsun.



Dünyada kimseyi seni sevdiğim kadar sevemem, bağlanamam. Anneler günün kutlu olsun canım annem.



Anneciğim benim, hüznümü sevince dönüştüren tek insansın. Anneler günü kutlu olsun bitanem.



Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bağışlayansın… Annem, seni çok seviyorum.



Dünyanın en güzel, en iyi annesi, anneler günün kutlu olsun.



Benim bitanecik tatlı annem, senin çocuğun olduğum için her zaman gurur duydum. Ellerinden öperim.



Karşılıksız tek sevgi ananın çocuğuna duyduğu sevgidir. Ben kendi çocuklarımda senin sevgini buldum. Ve seni ne çok sevdiğimi bir daha anladım . İyi ki seninle varım annem. Ellerinden öperim.



Seni bir gün değil her canım yandığında, başım sıkıştığında seni çağırıyorum. Sesimi duyan tek insan sensin. Anneler günün kutlu olsun ANNECİĞİM.