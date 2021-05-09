Bugün Anneler Günü... Koronavirüs nedeniyle alınan tam kapanma kararı ile birlikte Anneler Günü buruk kutlanıyor. Her yıl genellikle yılın en yoğun günü olan Anneler Günü'nde annelerini kaybeden pek çok kişi mezarlıklara akın ediyor, annelerini mezarları başında ziyaretlerini gerçekleştiriyorlardı. Tam kapanma nedeniyle pek çok kişi mezarlıklara gidip gidemeyeceğini, mezarlıkların açık olup olmadığını sıklıkla araştırıyor. Peki, Anneler Günü'nde mezarlıklar açık mı? Mezarlık ziyareti yapılabiliyor mu? Anneler Günü'nde mezarlıklara gitmek serbest mi? Mezarlıklar ziyarete açık mı? İşte detaylar...

Bugün Anneler Günü. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle bu yıl da Anneler günü buruk geçiyor. Koronavirüsün gölgesinde geçen ikinci Anneler Günü'nde Türkiye tam kapanma sürecini yaşıyor. Hal böyle olunca her yıl Anneler Günü'nü mezarlıklarda kutlayan ve bu geleneği sürdüren pek çok kişi tam kapanmada mezarlıkların açık olup olmadığını, mezarlık ziyaretlerinin yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki, Anneler Günü'nde mezarlıklar açık mı? Mezarlık ziyareti yapılabiliyor mu? Anneler Günü'nde mezarlıklara gitmek serbest mi? Mezarlıklar ziyarete açık mı? İşte detaylar...

ANNELER GÜNÜ'NDE MEZARLIKLAR AÇIK MI?

Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Defin işlemleri bu süreçte devam ettiği için mezarlıklar açık. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde mahalli idarelerin mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere çalışacak personeli kısıtlamadan muaf tutuluyor. Ancak Anneler Günü'nde mezar ziyareti yapmak isteyenlerin sokağa çıkma yasağı kapsamında elinde izin belgesi olması gerekiyor.