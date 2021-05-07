Anneler günü hediyesi fikirleri! Anneler günü hediyesi ne alınır? Evde yapılacak en güzel, kolay hediye önerileri

Anneler günü hediyesi araştırması başladı. Anneler Günü bu yıl 9 Mayıs Pazar günü kutlanacak. Haklarını ödememizin mümkün olmadığı annelerimiz için tatlı telaşemiz de başladı. Anneler günü için özel plan yapanlar dışında, ona şiir okumak ya da evladını hatırlatacak hediye fikirleri yoğun bir şekilde sorgulanıyor.
ANNELER GÜNÜ HEDİYESİ ÖNERİLERİ
1. Çiçekler.
2. Parfüm, kozmetik ürünler.
3. Mutfak aletleri ve elektronik aletler.
4. Aksesuar, kolye, küpe ve yüzükler.
5. Kıyafetler.
6. Ev yapımı hediyeler (Yemek, kart, kitap ayracı)
EL YAPIMI KOLAY ANNELER GÜNÜ HEDİYESİ
Corona virüsü nedeniyle tam kapanmanın yaşandığı şu günlerde el emeği göz nuru hediyeler de hazırlayabilirsiniz.
Evde yapılabilecek anneler günü hediyesi fikirleri
1. Kart
3. El yapımı çanta
4. El yapımı cüzdan
5. El yapımı defter
6. Bardak altığı
7. Örgü ve dantel yapımı hediyeler
9. El yapımı saksı
10. Kitap ayracı