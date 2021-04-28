Çiçekçiler tam kapanmadan muaf mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunarak, 29 Nisan 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında tam kapanma uygulanacağını söyledi. Kararın ardından önce genelge yayımlandı ardından İçişleri Bakanlığı, “Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi” hakkında sorulan soruları cevapladı. Peki, anneler gününde çiçekçiler açık mı?

Sokağa çıkma yasağında çiçekçiler açık mı 2021? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından koronavirüse karşı yeni önlemleri açıkladı. Bu çerçevede, 17 günlük tam kapanma dönemine geçildi. 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan kısıtlamalara dair sorulan sorulara, İçişleri Bakanlığı cevap verdi. Anneler günü çiçekçiler açık mı? Yasakta çiçekçiler açık mı, çiçekçiler tam kapanmadan muaf mı?

ANNELER GÜNÜNDE ÇİÇEKÇİLER AÇIK MI?

Çiçek satışı yapan iş yerleri, Anneler Günü nedeniyle 8-9 Mayıs 2021 Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek ve vatandaşlarımız ikametlerine en yakın çiçekçiye giderek alışveriş yapabileceklerdir. Çiçek satışı yapan iş yerleri bu tarihlerde, 10.00-24.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde de hizmet verebileceklerdir.”