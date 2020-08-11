Anne ve oğul terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığınca, 2'si anne oğul olmak üzere 3 teröristin ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ikna çalışmaları sonucunda terör örgütünden kaçışlar artarak devam ediyor.

Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışması sonucu, PKK / KCK terör örgütünde faaliyet yürüten 2'si anne oğul olmak üzere 3 örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan teröristlerden annenin terör örgütüne 2015 yılında katıldığı tespit edildi.

Böylelikle, 1 Ocak’tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 128'e yükseldi.