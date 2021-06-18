Anne ve kızını pompalı tüfekle rehin almıştı! Adliyeye sevk edildi

Sivas'ta bir süredir rahatsız ettiği Nurcan B. (40) ile 6 yaşındaki kızını, dün evlerinde pompalı tüfekle rehin alan, ikna çalışmasıyla eylemini sonlandıran Erkal T. (29), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Akdeğirmen Mahallesi 9'uncu Sokak’taki Lale Apartmanı'nda meydana geldi. 3 katlı apartmanın 2'nci katında kızıyla yaşayan Nurcan B.'yi bir süredir rahatsız eden Erkal T., konuşmak için kadının evine geldi.

Bir süre sonra Nurcan B. ve Erkal T. arasında tartışma çıktı. Nurcan B.'nin komşuları, gelen sesler üzerine polise haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polislere kapıyı açmayan Erkal T., yanındaki pompalı tüfekle Nurcan B. ve kızını rehin aldı.

Bunun üzerine Özel Harekat polisleri ile itfaiye ve sağlık ekipleri de bölgeye sevk edildi. Polisin ikna etmeye çalıştığı Erkal T., evde rastgele ateş açtı. İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan'ın 1 saatlik çabasıyla ikna edilen Erkal T., önce kızını, ardından annesi Nurcan B.'yi serbest bırakarak, teslim oldu.