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Anne ve 3 çocuğunu kurtardı, kendisi boğularak hayatını kaybetti

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) |  24 Temmuz 2021 Cumartesi - 17:11 | Son Güncelleme : 24 07 2021 - 17:12

Kahramanmaraş'ta Sedat Deveci (42), serinlemek için girdikleri gölde çırpınan akrabası D.B. (31) ile 3 çocuğunu kurtardı, ancak kendisi boğuldu.


Olay, dün akşam saatlerinde merkez Onikişubat ilçesinin Hacınınoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Kısıklı Vadisi'ndeki göle serinlemek için giren D.B., ile çocukları V.B., (11), D.B., (8) ve A.B. (7) bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.
 
Bu sırada göl kenarında bulunan akrabaları Sedat Deveci, yardıma koştu. Deveci, D.B. ve 3 çocuğunu tek tek kıyıya çıkardı, ancak kendisi gözden kayboldu.
 
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla Sedat Deveci’nin cansız bedenine ulaşıldı.
 
Sedat Deveci'nin cenazesi, otopsinin ardından Gaziantep'te toprağa verildi.
 

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