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Anne vahşeti! 2 yaşındaki kızını pencereden attı, 'Cinler istedi' dedi

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) |  17 Haziran 2021 Perşembe - 10:55 | Son Güncelleme : 17 06 2021 - 11:03

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Ahmet Dumanlıoğlu'dan boşanma aşamasında olan Ümmühan Dumanlıoğlu (31), kızı Ayşegül'ü (2) 2'nci kattaki evin penceresinden atarak öldürdü. Gözaltına alınan Dumanlıoğlu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Dumanlıoğlu, ifadesinde, "Bana cinler geldi ve kızımı aşağı atmamı istedi. Atmazsam kızımın cehenneme gideceğine söylediler" dedi.


Çorlu'da yaşayan Ümmühan Dumanlıoğlu, geçimsizlik yaşadığı, fabrika işçisi eşi Ahmet Dumanlıoğlu'nu 1,5 yıl önce terk edip, kızı Ayşegül’ü de yanına alarak, annesinin Nusratiye Mahallesi Şerif Arpalık Sokak'taki evine taşındı.
 
Eşi ile boşanma aşamasında olan ve psikolojik sorunlarının bulunduğu öne sürülen Ümmühan Dumanlıoğlu, 9 Haziran'da, kızı Ayşegül'ü 2'nci kattaki dairelerinin penceresinden attı.
 
Ayşegül, ağır yaralanırken, Dumanlıoğlu da sokakta yerde yatan kızının yanına gitti. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Ayşegül, Çorlu Devlet Hastanesi'ne, buradan da Edirne’deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan Ayşegül, doktorların tüm çabalarına rağmen 12 Haziran'da hayatını kaybetti.
 
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'CİNLER SÖYLEDİ, AŞAĞI ATTIM'
 
Polisin gözaltına aldığı Ümmühan Dumanlıoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmek' suçundan tutuklandı. Dumanlıoğlu'nun, ifadesinde, "Kızımla birlikte annemin evinde yaşıyoruz. Annem mutfağa girdiğinde ben oturma odasına kızımla geçtim. Bana cinler geldi ve kızımı aşağı atmamı söyledi. Atmazsam kızımın cehenneme gideceğini söylediler. Ben de kızımı alıp, cama geldim; kızımı camdan aşağı attım. Cinler söyledi. Ben sonra hemen aşağı koştum, kızımı alıp anneme getirdim. Hastaneye götürüldü" dediği öğrenildi.
 
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EŞİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU
 
Kızını gözyaşlarıyla toprağa veren Ahmet Dumanlıoğlu ise boşanma aşamasında olduğu Ümmühan Dumanlıoğlu'dan şikayetçi oldu. Dumanlıoğlu, ifadesinde, "1,5 yıldır ayrı evde yaşıyoruz. Psikolojik rahatsızlığı vardı. Kızımın ölümüne neden olan eşimden davacı ve şikayetçiyim" dedi.
 
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Tekirdağ Çorlu Ahmet Dumanlıoğlu Ümmühan Dumanlıoğlu kızını pencereden attı
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