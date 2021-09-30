Anne sütünü artıran besinler nelerdir?

Hamilelik döneminde beslenme bebeğin sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesi için ne derece önemli ise, emziklilik dönemindeki beslenmede o derece önemlidir.

Bir bebeğin büyüme ve gelişme döneminde alması gereken en önemli besin anne sütüdür ve annenin yeterli miktarda ve nitelikte süt üretebilmek için beslenme düzenine dikkat etmesi gerekmektedir. Emziklilik döneminde doğru seçilmiş gıdalarla hazırlanan beslenme tedavisi; hem kilo kontrolünüze yardımcı olacak, hem de bebeğinizin kaliteli beslenip sağlıklı gelişmesine yardımcı olacaktır. Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak anne sütünün daha besleyici olması için tüketebileceğiniz en iyi 15 besini sıraladı.

1. Yoğurt

İçeriğindeki mükemmel kalsiyum, fosfor oranı ile vazgeçilmez bir besin yoğurt. Hem annenin bebeği ile paylaştığı mineral depolarını doldururken hem de bebeğin kemik ve diş sağlığı için son derece önemli bir rol oynuyor. Annenin enerji ihtiyacına göre günde 2 veya 3 bardak mutlaka yoğurt tüketilmesi gerekiyor.

2. Yumurta

Yumurta içeriğindeki zengin A, C, E vitamini; iyot, fosfor ve çinko gibi mineralleriyle en önemli, en kaliteli protein kaynaklarından biri. Bebeğinizin beyin gelişimine katkıda bulunan, sütünüzün kalitesine destek çıkan en değerli besin!

3. Yulaf

Bu kompleks karbonhidrat daha enerjik hissetmenizi sağlar ve süt miktarınızı arttırır. Bitkisel protein ve posadan zengin olan yulaf ezmesi sindirim sistemini düzenler. Bebeğini sakin sakin emzirmek isteyen anneler, akşam yemeğinden sonra yoğurt ile tüketebilirsiniz!

4. Süt ve ayran

Anne sütünü arttırmanın ilk yolu sıvı tüketimini arttırmaktır. Bu sıvıların başında da en önemli protein kaynağı olan ve kalsiyumdan zengin süt ve ayran gelir. Sütü yağsız, ayranı ise yağsız ve tuzsuz tercih edin. Bunun yanı sıra kefir içerdiği probiyotikler sayesinde bebeğin ve annenin bağışıklık sistemini güçlendirir. Haftada en az 3-4 bardak kefir içmeye özen gösterin

5. Somon

Somon omega-3 ve proteinin iyi kaynaklarıdır. Bebeğinizin beyin gelişimini destekler, sizin ise emziklilik döneminde stres yönetiminize destek çıkar.

6. Maş fasulyesi

B grubu vitaminleri ve posadan zengin olan maş fassulyesi ve börülce gibi besinler; sindirim sistemini düzenler, kan şekeri kontrolünü sağlar ve bol miktarda bitkisel protein içerir. Haşlayıp koyu yeşil yapraklı sebzelerle karıştırıp salata şeklinde tüketebilirsiniz.

7. Buğday

Karabuğday ve buğday düşük glisemik indeks değerlerine ve yüksek posa oranına sahiptir. Kan şekeri kontrolü sağlar, sindirim sistemi fonksiyonlarını iyileştirir. Karabuğdayı sebze yemeklerinde, salatalarınızda veya pilav olarak tüketin.

8. Yağlı tohumlar

Fındık, ceviz, badem gibi yağlı tohumlar zengin yağ asidi, vitamin ve mineral bileşimi ile ön plana çıkıyor. Annenin beslenmesinde yağ asidi bileşimine önem vermesi sütün daha kaliteli salgılanmasına ve bebeğin sinirsel gelişimine destek oluyor.

9. Demir içeren gıdalar

Emzirme süresince bebeğiniz ve sizin için gerekli olan demir, kalsiyum ve folik asit içeren ıspanak, pazı, dereotunu çiğ veya az pişmiş olarak tercih edin, yemeklerin içinde de mutlaka kullanın.

10. Çemen tohumu

Anne sütünü arttırıcı etkisi ile bilinen çemen tohumu, içerisinde bulunan steroidal yapıların süt üretimini arttıran hormonların sentezini arttırdığı, müsilaj, vitamin ve protein içeriği ile besleyici destek sağladığı ileri sürülmektedir. Tavuk ve et yemeklerinize lezzet katan çemen tohumu aynı zamanda sütünüze de bolluk katacaktır.

11. Rezene

Rezenenin anne sütünü arttırıcı özelliğinin yanı sıra yatıştırıcı ve rahatlatıcı, anne ve bebekte gaz, şişkinlik, iştah kaybı gibi önemli sindirim sorunları üzerinde de etkilidir. Rezene özellikle bebek koliklerinde yararlı olabilmektedir.

12. Soğan

Anne sütünü arttıran en iyi besinler arasında sarımsak ve soğan yer alırlar. Süt üretimine yardımcı bileşikler vardır. Yemeklerinizde ve salatalarınızda bol bol kullanın.

13. Kuşkonmaz

Kuşkonmazda, emziren annelerin süt üretimi için gerekli vitamin ve mineraller vardır. A vitamini, potasyum ve posadan zengin olan kuşkonmazı sebze yemeği olarak veya ızgara etlerin yanında kullanabilirsiniz.

14. Balkabağı

Zengin karoten içeriğiyle sütünüzü arttıran balkabağını, tatlı olarak tüketmeniz hem tatlı isteğini azaltacak, hem de sütünüzü arttıracaktır.

15. Su

Emzirme döneminde olan anne, sütünü arttırmak için 2,5-3 litre su içmelidir. Emzirirken terleyerek kaybettiğiniz elektrolitlerinizi ise günde 1 tane maden suyu ile tamamlayabilirsiniz.