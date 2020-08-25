Hollandalı bilim insanları, koronavirüsü yenen kadınların anne sütünde hastalığı tamamen engelleyebilecek güçte antikor bulunduğunu açıkladı. Peki, Anne sütü koronavirüsü önlüyor mu? Anne sütü virüse karşı etkili mi? İşte anne sütü ve koronavirüs ile ilgili merak edilenler...

Hollandalı bilim insanlarının yaptığı bir çalışmaya göre koronavirüsü yenen kadınların anne sütünde hastalığı tamamen engelleyebilecek güçte antikor bulunduğu ortaya çıktı. Söz konusu araştırma, henüz etkili bir aşının bulunmadığı pandemiye karşı anne sütünün aşıdan daha etkili olabileceğini ortaya koyuyor. Peki, Anne sütü koronavirüsü önlüyor mu? Anne sütü virüse karşı etkili mi? İşte anne sütü ve koronavirüs ile ilgili merak edilenler...

ANNE SÜTÜ KORONAVİRÜSÜ ÖNLÜYOR MU?

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da yer alan Academic Medical Center ve Emma Çocuk Hastanesi işbirliğinde Nisan ayından beri devam eden çalışmada yeni tip corona virüsle enfekte olan 30 annenin sütünde hastalığı önlemeye yetecek düzeyde antikor bulundu. Uzmanlar, bu nedenle anne sütünün ikinci bir dalga durumunda en savunmasız insanları korumak için kullanılabileceğini açıkladı.

ANNE SÜTÜ VİRÜSE KARŞI ETKİLİ Mİ?

Bununla birlikte araştırmacılar, anne sütüyle bağışıklığı sağlamanın en iyi yolunun onu içmek değil, bir buz küpü aracılığıyla emmek olduğunu söyledi. Buna göre, anne sütününü katı olarak emmek, antikorların ağız ve solunum yollarının mukoza zarlarına tutunma şansını yükselterek corona virüsün vücuda yayılmasını engelliyor.

BİNLERCE KADIN ARAŞTIRMA İÇİN SÜTÜNÜ BAĞIŞLADI

Hollandalı ekip, yetişkinler için anne sütü kullanmanın bazı kültürlerde tuhaf kabul edilebileceğini, ancak ölümcül enfeksiyonu engelleyebilecekse kşmsenin önyargılı olmaması gerektiğini açıkladı. Çalışmanın ardından binlerce kadın, daha fazla araştırma için 100 ml anne sütü bağışladı.

Amsterdam UMC'nin anne sütü bankasından Dr. Britt Van Keulen, “Anne sütünün yeni doğan çocukları solunum yolu enfeksiyonlarına karşı koruduğunu biliyoruz. Çünkü anne sütünde antikorl bulunuyor. Böylelikle anne emzirirken kendi antikorlarını çocuğuna aktarıyor” dedi.

Antikorlar, corona virüs gibi yabancı bir maddenin varlığına yanıt olarak bağışıklık sistemi tarafından üretilen proteinlere deniliyor. Antikorlar, istilacı patojenlere tutunmak ve onları öldürmek için T hücreleri gibi diğer bağışıklık hücrelerini harekete geçiriyor.

ANNE SÜTÜNDE COVİD-19'U DURDURACAK GÜÇTE ANTİKOR BULUNDU

Araştırmacılar, çalışam kapsamında Covid-19'dan daha önce iyileşmiş 30 kadının sütünü inceledi. Laboratuvar deneylerinde tüm kadınların anne corona virüsün yayılmasını durduracak kadar güçlü ve yeterli miktarda antikor bulundu.

Anne sütündeki antikorlar pastörizasyonla yok edilemiyor (Sütteki patojenleri başkaları tarafından içilmeden önce öldürmek için yapılan ısıtma işlemi). Bu durum ise anne sütünün ısıtılıp daha sonra dondurularak saklansa dahi içindeki antikorları yitirmeden başkalarına ulaşabileceği anlamına geliyor.

EN ETKİLİ YOLU BUZ KÜPÜ OLARAK TÜKETMEK

Dr. Van Keulen, antikorların vücut organlarını çevreleyen ve vücudun içini virüsler gibi patojenlerden koruyan kalın bir sıvı salgılayan bir hücre tabakası olan mukoza zarlarıyla temas halinde olması gerektiğini söyledi. Bu nedenle, buz küpü anne sütünden verim almanın en etkilini yolunu oluşturuyor.

Van Keulen, “Sütü İçtiğiniz zaman hızla kaybolur. Bizim fikrimiz onu buz küpleri şeklinde vermektir, bu yüzden ağızda geçirdiği vakit biraz daha uzun sürer ve mukoza zarlarıyla daha uzun süre temas eder” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, dünya genelinde yeni tip corona virüs nedeniyle vaka sayısı 23 milyonu geçerken, virüs kaynaklı ölümlerin sayısı 813 bine yaklaştı. (NTV)