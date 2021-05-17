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Anne dehşeti! Kızını boğarak öldürdü

Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA) |  17 Mayıs 2021 Pazartesi - 17:15 | Son Güncelleme : 17 05 2021 - 17:15

İzmir'in Buca ilçesinde Zeynep V. (29) evlerinde boğularak öldürüldü. Olay ardından genç kızın annesi A.V. polise gidip “Kızımı boğarak öldürdüm" diyerek teslim oldu. Zeynep V.’nin babası ve kardeşi de gözaltına alındı.


Olay, saat 13.00 sıralarında Laleli Mahallesi’nde 5 katlı bir apartmanın giriş katında meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden A.V., kızı Zeynep V.'yi boğarak öldürdüğünü söyleyip, teslim oldu.
 
Bunun üzerine A.V.'nin evine sağlık ekibiyle ile giden polis ekipleri, Zeynep V.'nin cesedi ile karşılaştı. A.V. gözaltına alındı. Sağlık ekiplerini yaptıkları incelemede, Zeynep V.'nin boğularak öldürüldüğü belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Zeynep V.'nin cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
 
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Polis, Zeynep V.'nin babası S.V. ile kardeşi Ö.V.'yi de gözaltına aldı. Şüphelilerin ifadelerinde, A.V'nin tartıştığı kızı Zeynep’i boğarak öldürdüğünü söylediği belirtildi.
 
Şüphelilerin Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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İzmir Buca Anne dehşet cinayet
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