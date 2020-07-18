Anne babanın zorlu mücadelesi! Doğmak için -196'da 10 yıl bekledi!

İstanbul’da yaşayan çift 2005 yılında hayatlarını birleştirdi. Evliliğin ilk yıllarında çocuk fikrini erteleyen çift, sonraki yıllarda ise bazı sağlık problemleriyle karşı karşıya kaldı. Polikistik Over hastası olan Cemile Meral Bakkal’a hipoglisemi teşhisi konuldu ve bu problemlere bağlı olarak aldığı kilolar da eklenince, çiftin doğal yollarla çocuk sahibi olması güçleşti. Tüp bebek tedavisi için başvurduklarında ise Cafer Bakkal’ın varikosel problemi olduğu ortaya çıktı ve operasyon geçirdi. Tedaviye engel olabilecek sorunlar çözüldüğünde çift, tüp bebek sürecine başladı.

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre; 2010 yılında başladıkları tedavi olumsuzlukla sonuçlanan çift, o yıllarda elde edilen 4 sağlıklı embriyoyu ise ilerleyen yıllarda değerlendirmek üzere dondurma kararı aldı. Embriyonlarının istedikleri zaman transfer edilebileceğini bilen çift, 10 yıl boyunca çocuk sahibi olma konusunda kararsız kaldı. Ailelerinin de isteğiyle, embriyonların transferi için Op. Dr. Müstecep Kavrut’un kapısını çalan çift, 10 yılın sonunda tedaviye kaldıkları yerden devam etti. Transfer edilen iki embriyonla birlikte kısa sürede hamilelik haberini alan çift, kızları Deniz Meral’e kavuştu.

‘EN DOĞRU KARARDI’

Anne Cemile Meral, “Aslında hamilelik ikiz olarak başladı, Deniz Meral sağlıklı bir şekilde doğdu ama doğuma bir gün kala bebeklerimizden birinin kalbi durdu, bir yandan üzüldük ama bir yandan da mutluluğumuzu tarif etmek imkansız. Keşke bu kadar yıl beklemeseydik, çok farklı bir duyguymuş anne-baba olmak. Biz yıllar içinde yaş alsak da embriyonlarımız 10 yıl önce dondurduğumuz şekilde kaldı, verdiğimiz en doğru karar” dedi.

KİMLERE ÖNERİLİYOR

Embriyon dondurma yönteminin sadece evli çiftlere uygulanabilen bir işlem olduğunu ve başarıyı artırıcı uygulamalardan biri olduğunu ifade eden Op. Dr. Kavrut bu yöntemin özellikle şu durumlarda önerildiğini belirtti:

“- Tüp bebek tedavisinde transfer sonrası kullanılmayan sağlıklı embriyonlar kalmışsa,

- Ailede erken menopoz hikâyesi varsa,

- Düşük yumurta rezervi söz konusuysa,

- Yumurta rezervini etkileyebilecek tıbbi müdahaleler uygulanacaksa (cerrahi girişim, kemoterapi, radyoterapi vb.)

- Özellikle çikolata kisti nedeni ile cerrahi operasyon geçirecek anne adaylarında operasyon öncesi durumlarda,

- Çift, şu an çocuk sahibi olmayı düşünmüyor ancak gelecekte çocuk sahibi olmak istiyorsa.”

‘HAYATLARINI DURDURDUK’

Yöntemi anlatan op. Dr. Müstecep Kavrut, “Vitrifikasyon adı verilen yöntem sayesinde özel sıvılar ve teknikler kullanılarak her bir embriyon dakikada on bin derecelik bir ısı düşüşü sağlanarak donduruluyor ve kullanım zamanına kadar da -196 derecede muhafaza ediliyor. Bir anlamda dondurulan embriyonlar için hayatı istediğimiz kadar durdurmuş oluyoruz” dedi.