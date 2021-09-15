Anne adayının diş sağlığı bebeğin gelişimini de etkiliyor!

Hamilelik sırasında, progesteron hormon seviyeleri yüksektir ve bu dönemde acı duyarlılığı oldukça artar. Gebelik döneminde ruhsal ve bedensel hassasiyet yaşayan anne adaylarının sık karşılaştığı problemlerden biri de diş ile ilgili sorunlardır. Gebelikte yaşanan diş sorunları bebeklerinin diş gelişimini de etkiliyor. Ağız ve Diş Uzmanı Dt. Hacer Esved Alireisoğlu, hamilelik döneminde diş sağlığı konusunda dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Gebelik döneminde ruhsal ve bedensel hassasiyet yaşayan anne adaylarının karşılaştığı ağız ve diş sağlığıyla ilgili sorunlar bebeklerinin diş gelişimini de önemli ölçüde etkiliyor. Bu nedenle hamile kalmadan önce ve hamilelik döneminde kendiniz ve bebeğinizin diş gelişiminin sağlıklı olması için günde en az iki kez dişlerinizi fırçalamanız ve diş kontrollerinizi yaptırmanız gerekiyor. Ağız ve Diş Uzmanı Dt. Hacer Esved Alireisoğlu, hamilelik döneminde diş sağlığı konusunda dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

HAMİLELİK DÖNEMİNDE KALSİYUMU EKSİK ETMEYİN

Toplumda hamilelik dönemindeki kalsiyum kaybı nedeniyle anne adayının diş kaybedeceği inanışı yanlış bir inanıştır. Hamilelik öncesi ve hamilelik döneminde diş bakımını ihmal etmeyen anne adayları, hamilelikleri sırasında herhangi bir diş problemi ile karşı karşıya kalmamaktadır. Hamilelik öncesindeki bakımsız dişler ve hamilelik sırasında ihmal edilen diş bakımı anne adaylarında ağız ve diş problemlerine neden olmaktadır. Bu nedenle anne adaylarının hamile kalmadan önce günde en az 2 kere dişlerini fırçalaması ve hamileliğe sağlıklı dişlerle başlaması, hamilelik döneminde ise mutlaka protein, A, C ve D vitamini ile kalsiyum ağırlıklı beslenmesi gerekmektedir.

ABUR CUBUR YEME ALIŞKANLIĞINIZ DİŞ ETİ İLTİHABINA NEDEN OLMASIN

Hamilelik döneminde anne adayları tatlıya, abur cubura aşırı istek duymaktadır. Bu yiyecekleri tüketildikten sonra ise dişler çoğu zaman fırçalanmamaktadır. Bu durum da dişlerin çürümesi için uygun ortam oluşturmaktadır. İlk aylarda görülen kusmalardan sonra da anne adayları ağız bakımına yeterince özen göstermemektedir. Hamilelik sırasında ağız sağlığındaki en önemli değişikliklerden biri olan östrojen ve progesteron hormon düzeylerindeki artış nedeniyle diş eti dokularınız plağa tepki vermektedir ve dişler üzerinden uzaklaştırılmayan plak “ hamilelik gingivitisi” dediğimiz dişeti iltihabına neden olmaktadır. Bu tabloda dişeti oldukça kırmızı, hacim olarak artmış, hassas ve kanamalıdır. Dişeti büyümelerinin irritasyonu sonucu “hamilelik tümörü” denilen iltihabi lezyonların gelişme riski de vardır. Büyümelerin kaynağının aşırı plak birikimi olduğu düşünülmektedir. Genellikle kendi haline bırakıldığında bu büyümeler hamilelik sonrası yok olacaktır. Çiğneme, fırçalama ve diğer ağız bakımı işlemlerini engelleyip kişiye rahatsızlık veren bu rahatsızlıklar alanında uzman diş hekimi tarafından tedavi edilmektedir.

GÜNDE EN AZ İKİ KERE DİŞLERİNİZİ FIRÇALAYIN

Anne adayları dişleri temiz tutarak dişeti iltihabını önleyebilir. Her gün en az iki kere dişler fırçalanmalı ve düzenli diş ipi kullanarak etkin bir ağız ve diş sağlığına sahip olunabilir. Ağız sağlığının devamlılığı açısından özellikle C ve B12 vitaminleri alarak düzenli beslenmeyle de desteklenmelidir. Düzenli profesyonel temizlik yaptırmak plak ve diş taşı oluşumunu azaltacağından gingivitis gelişimi önlenebilir. Plak kontrolü sağlandığında hamilelik tümörü riskide azaltılmış olur.

HAMİLELİK DÖNEMİNDE BİLİNÇSİZ İLAÇ KULLANMAYIN

Hamilelik dönemindeki diş ağrıları için bilinçsiz ilaç kesinlikle kullanılmamalıdır. Çünkü uzman diş doktorunun tavsiye etmediği ilaçlar hem bebeğin hem diş sağlığını hem de genel vücut gelişimini olumsuz yönde etkileyebilir.

BEBEĞİNİZİN DİŞ GELİŞİMİ İÇİN BU GIDALARI TÜKETİN

Bebeklerin diş gelişimi daha anne karnındayken başlamaktadır. Bu dönemde hem kendi sağlığı hem de bebeğinin diş gelişimi için dengeli beslenmeye dikkat etmesi gereken anne adayları; protein, A vitamini (et, süt, yumurta, sarı sebze ve meyveler) C vitamini (narenciye, domates, çilek), D vitamini (et, süt, yumurta, balık) ve kalsiyum (süt ve süt ürünleri, yeşil yapraklı sebzeler) açısında zengin gıdaları tercih etmelidir. Ayrıca bebek dünyaya geldikten sonra ilk dişin ağızda görünmesiyle birlikte diş temizliğine başlanmalıdır. Annelerin beslenme ve ağız hijyeni ile ilgili bilgili olması çocuğunun yaşam boyu sağlıklı dişleri olmasının ilk aşamalarından birisidir.

ACİL OLMAYAN DİŞ TEDAVİNİZİ DOĞUM SONRASINA BIRAKIN

Hamilelik süresince rutin diş muayeneleri ve temizliği yapılabilir. Fakat acil olmayan işlemler yalnızca gebeliğin 4. ve 6. aylarında yapılmalıdır. Şiddetli diş ağrısının eşlik ettiği acil tedaviler hamileliğin her aşamasında yapılabilir. Ancak anestezi ve ilaç kullanımı söz konusu olduğunda kadın doğum uzmanı ile irtibata geçilmelidir. Ertelenebilecek işlemler doğumdan sonraya bırakılmalıdır. Diş röntgen filmleri yalnızca acil durumlarda alınmalıdır. Diş hekimliğinde çekilen röntgenlerde verilen radyasyon miktarı her ne kadar çok az ve karın bölgesine çok yakın değilse de, gelişmekte olan bebeğin ışın almasını önlemek için mutlaka kurşun önlük kullanılmalıdır.