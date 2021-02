Anna Sorakin kimdir? Ünlü dolandırıcı Anna Sorakin'in hikayesi film oluyor!

ABD’nin en ünlü dolandırıcısı Anna Sorakin'in hayatı film oluyor. Kendisini Anna Delvey olarak tanıtan Anna Sorokin hikayesi için ünlü dizi platformu 320 bin dolar ödeyecek. Anna Sorokin, kendisine 68 milyon dolarlık bir miras kaldığını söyleyerek bankaları, otelleri ve çeşitli zengin insanları dolandırmıştı. Peki, Anna Sorakin kimdir? Anna Sorakin'in hikayesi ne? İşte Anna Sorakin'in dolandırıcılık hikayesi...

ANNA SORAKİN KİMDİR?

Tam adıyla Anna Vadimovna Sorokina, 1991 yılında Rusya 'da doğdu. Son zamanların en büyük dolandırıcılık olaylarından birinde adı geçen Anna Sorakin, 2013'te New York 'a taşınması ve zengin bir Alman mirasçısı gibi davranarak New York otellerini ve varlıklı insanları dolandırmasıyla biliniyor. Anna Delvey adında bir hayali kimlik yaratan ve 2017 yılında New York City'deki zengin iş arkadaşlarını ve birkaç oteli dolandırdığı iddiasıyla altı büyük hırsızlık suçlamasıyla tutuklandı. Manhattan Bölge Savcılığına göre, hırsızlıkların toplamı yaklaşık 275.000 dolardı.

9 Mayıs 2019'da Sorokin'e eyalet hapishanesinde 4 ila 12 yıl hapis cezası verildi ve 24.000 dolar para cezası verildi. Yaklaşık 199.000 dolar tazminat ödemesine karar verilen Anna Sorakin'in hikayesini dizi yapmak istediğini söyleyen dizi platformunun Sorokin'e 320 milyon dolar verdiği söyleniyor.

DİZİNİN ADI: INVENTING ANNA

New York Magazine'de yayınlanan makaleden temel alınarak geliştirilen Inventing Anna dizisinde Anna Delvey'i Ozark, Maniac ve Sin City: A Dame to Kill For'da gördüğümüz Julia Garner canlandıracak. Ayrıca daha önce Orange is the New Black'te izlediğimiz Laverne Cox ile Oz ve The Mentalist'te gördüğümüz Terry Kinney de dizide yer alacak isimlerden. Inventing Anne dizisinin ilk sezonu 10 bölümden oluşacak ve 2021 yılında seyircilerin beğenisine sunulacak. Dizinin net yayın tarihi henüz bilinmiyor.