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Anma duvarı oluşturuldu! 150 bin kalp çiziliyor...

Anma duvarı oluşturuldu! 150 bin kalp çiziliyor... Avrupa'da Kovid-19'dan en çok ölümün görüldüğü ülke olan İngiltere'de hayatını kaybedenler anılıyor.
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