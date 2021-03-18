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- Anlık altın fiyatları |Gram altın fiyatları merak ediliyor! Altın fiyatları düşecek mi? Altın fiyatları 18 Mart 2021…
Anlık altın fiyatları |Gram altın fiyatları merak ediliyor! Altın fiyatları düşecek mi? Altın fiyatları 18 Mart 2021…
18 Mart 2021 Perşembe - 8:11 | Son Güncelleme : 18 03 2021 - 8:26
Çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç lira? Altın fiyatları yatırımcısı tarafından ilgiyle takip ediliyor. İç piyasada altın fiyatları Ons fiyatına bağlı olarak yükselişe devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 410 liradan satılan gram altın, yeni haftanın başlamasından itibaren yükseliş kaydederek 420 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın ise 697 liradan satılıyor. Dördüncü işlem gününde altın fiyatları dolar kuru ve ons altın etkisiyle hafif çaplı yükselişine devam ediyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç lira? İşte 18 Mart 2021 son dakika altın fiyatları…
Dolar kuru ve ons altın kaynaklı değişimler bu hafta da devam etti. Doların 7,50 lira seviyelerine çıkması ve ons altının bin 700 dolar barajını aşarak bin 737 dolar üzerinden işleme alınması iç piyasadaki altın fiyatlarına yaradı ve altın hafif çaplı bir yükseliş yaşadı. Altın fiyatları ne kadar oldu?
ANLIK ALTIN FİYATLARI 18 MART 2021
ONS ALTIN FİYATI
Alış: 1.748,31 dolar
Satış: 1.748,50 dolar
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 421,47 lira
Satış: 421,55 lira
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 686,57 lira
Satış: 697,42 lira
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 2.736,00 lira
Satış: 2.780,00 lira
Altın düşecek mi?
Analistler, ABD tahvil faizlerinin seyrinin küresel pay ve emtia piyasalarında fiyatlamalar açısından temel faktör olmaya devam ettiğini belirterek, tahvil faizlerindeki yükselişin altının ons fiyatında satış baskısı oluşturduğunu söylüyor.
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