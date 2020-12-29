2020 altın yılı oldu! Altın fiyatları son 10 yılın en iyi...

2021 yılına kısa bir süre kala altın 2020 yılını son 10 yılın en iyi kazancıyla kapatmaya hazırlanıyor. Yılın son ayında da altın fiyatlarında hareketlilik gözlemleniyor. Altın fiyatlarında yukarı yönlü kademeli hareketlenmeler devam ediyor. ABD teşvik paketi ile piayasalarda gözlemlenen rahatlama 2021 yılı beklentileri ile birlikte daha da güçlendi. Joe Biden'ın başkanlık koltuğuna oturacak olması ve Çin ile devam eden ticaret görüşmeleri ile ilgili beklentiler piyasalarda pozitif algılanıyor. Haftaya düşüşle başlayan altın haftanın ilk gününe alıcılı başlamıştı. Bugün altın fiyatları yukarı yönlü hareketlilik sergiliyor. Yatırımcı anlık altın fiyatlarını ve anlaistleri yorumlarını araştırıyor. Peki, Altın fiyatları ne durumda? Altın neden düşüyor? Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın kaç lira? İşte altın fiyatlarında son durum ve anlık altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Altın fiyatlarında son durum şöyle:
Altın
Alış
Satış
Gram Altın Fiyatı
448,68
448,78
Çeyrek Altın Fiyatı
721,05
737,56
Cumhuriyet Altını Fiyatı
2.987,00
3.032,00
Tam Altın Fiyatı
2.974,32
3.049,48
Yarım Altın Fiyatı
1.437,59
1.475,12
Ons Altın Fiyatı
1.881
1.881
Has Altın Fiyatı
448,68
448,78
22 Ayar Bilezik
411,00
411,41
Altın KG (Dolar)
60.088
60.102
Altın KG (Euro)
73.614
73.631
CANLI ALTIN YORUMLARI
Altın fiyatları, sene başından ağustos ayına kadar koronavirüsün yarattığı belirsizlikle birlikte yüzde 36 seviyelerinde değer kazandıktan sonra düşüş eğilimine girmesine rağmen altın fiyatları, sene başından bu yana yüzde 24 civarında yükselerek bu seneyi son on yıldaki en büyük kazançla kapatmaya doğru ilerliyor. Küresel piyasaların büyük bir bölümünün kapalı olduğu günde piyasalarda yatay seyir sürüyor.
Analistler, Brexit'in doların zayıflamasına zemin hazırlarken altın fiyatlarının destek aldığını söyleyerek, ABD'deki mali teşvik paketi sorunu ortadan kalkar ve çözülürse altın yatırımcılarının kazançlı olabileceğini ifade ediyor.
DSÖ, 2021 yılında aşının yüzde 70 etkili olabileceğini açıklamıştı. Analistler, böyle bir senaryoda altın fiyatları için aşağı yönlü hareketler ciddi anlamda devam edebilir yorumunu yapıyor.