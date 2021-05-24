Anlayarak hızlı okumanın avantajları nelerdir?

Hızlı okumak tüm bu saydığımız sorunların çözümünü getirmekle kalmayıp bize öğrenmeyi de öğretmektedir. Çünkü sadece okumak değil, okuduklarımızı da kodlayarak, anlayarak hafızamızda daha kalıcı hale getirmeliyiz.

Zamanı daha verimli kullanmayı sağlayan anlayarak hızlı okuma becerisini açıklayan Hızlı Okuma Koçu Mehmet Taşhanlıgil, anlayarak hızlı okumanın avantajlarını sizler için anlattı. Günümüzde, artık bir tıkla milyonlarca bilgiye ulaşabiliyoruz. Mail kutularımız dolu, sosyal medyada her güne yeni bilgiler, oku oku bitmiyor ve daha niceleriyle dolu bir internet dünyasının içindeyiz. Klasikler, modern edebiyat, editörün seçimi, en çok okunması gereken kitap lar derken binlerce kitap seçeneği önümüze çıkıyor. Sipariş ediyoruz, kütüphaneler doluyor ve bir türlü sıra yeni aldıklarımıza gelmiyor. Sınavlar deseniz her paragraf ayrı bir olay, süre yetişmiyor. Ya değişen yasalar, mevzuatlar, teknoloji, sağlık ? Hepsinin tek bir ortak noktası var o da: “Okunacak çok şey var ama zaman yok!”

Zamanımız yok ama zamanı daha verimli kullanabileceğimiz yöntemler var: “Hızlı Okumak!”

Hızlı okumak tüm bu saydığımız sorunların çözümünü getirmekle kalmayıp bize öğrenmeyi de öğretmektedir. Çünkü sadece okumak değil, okuduklarımızı da kodlayarak, anlayarak hafızamızda daha kalıcı hale getirmeliyiz.

Hızlı okuduğumuzda;

• Zamanı verimli kullanmamız, bize en az sürede maksimum bilgiyi katacaktır.

• İşleri daha kısa sürede yetiştireceğiz.

• Paragraf soruları kabus olmaktan çıkacak ve soruları kısa zamanda çözüp diğer sorulara zaman artıracağız. Bunu bilmek de sınavda yaşayacağımız kaygıyı azaltacaktır.

• Kütüphanenizden okudukça eksilen kitaplarınızı gördükçe motivasyonumuz artacak ve daha nicelerini okuma istediği duyacağız.

• Hızlı okudukça, okuduğumuz şeylerin sayısı artacağı için genel kültürümüz de artacak, kendimizi daha iyi ifade edeceğiz.

Kitap okumanın bir insana yapabilecekleri aslında kelimelerle tarif edilemeyecek kadar çoktur. Dünyada binlerce kitap var ama okuyacak zaman yok ise çözüm: Hızlı okumak!