Anlamlı, uzun, kısa ve öz en güzel anneler günü resimli sözler… Anneye, kaynanaya, teyzeye, halaya, ablaya duygusal anneler günü mesajları!

Anneler Günü mesajları 2021 araştırması başladı. Anneler günü bu yıl 9 Mayıs Pazar günü kutlanacak. Anneler için hediye telaşı başlarken, bu özel günde annelerimize olan sevgimizi sözcüklerle anlatabilmek için anneler günü ile ilgili mesajları, şiirler ve güzel sözler de sorgulanıyor. Biz de Anneye, kaynanaya, teyzeye, halaya, ablaya gönderilecek duygusal anlamlı anneler günü mesajlarını derledik. İşte uzun, resimli kısa ve öz seçenekleriyle anneler günü mesajı ve sözleri…

Amerikalı genç Jarvis’in annesinin vefatının ardından yaşadığı acıyı atlatamaması üzerine onu anmak için başlattığı gün tüm dünyaya yayıldı. Jarvis’in 1908 yılında başlattığı annesini anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi. Anneler günü şu an tüm dünyada kutlanan bir gün haline geldi. Bu özel günde annesinin, teyzesinin, kaynanasının, halasının, ablasının anneler gününü kutlamak isteyenler de arama motorlarına yöneldi. İşte Anlamlı, uzun, kısa ve öz anneler günü resimli sözler…

Anneler Günü mesajları

Her zaman senin karşında masum ve sevgine muhtaç bir çocuk ruhuyla dururum. Çünkü sen benim annemsin. Beni benden çok tanıyansın, bilensin. Bana sarıldığın zaman tüm dertlerimi yok edensin. Anneler günün kutlu olsun ey aziz kadın, annem!.



Sen evimizin kraliçesi, başımızın tacı en aziz varlığımızsın. Anneler günün kutlu olsun annem.



Her şeye değer senin sonsuz sevgin… Annem canım annem… Çok özledim. Anneler günün kutlu olsun biricik meleğim.



Annem senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneş. Işığın hiç eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum. Anneler günün kutlu olsun sevgili annem.



Sınırsız bir sevgi, anlatılmaz bir sevgiyle beni seven annem, sana layık olmak için yaşıyorum. Anneler günün kutlu olsun.



Dünyada kimseyi seni sevdiğim kadar sevemem, bağlanamam. Anneler günün kutlu olsun canım annem.



Anneciğim benim, hüznümü sevince dönüştüren tek insansın. Anneler günü kutlu olsun bitanem.



Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bağışlayansın… Annem, seni çok seviyorum.



Dünyanın en güzel, en iyi annesi, anneler günün kutlu olsun.



Benim bitanecik tatlı annem, senin çocuğun olduğum için her zaman gurur duydum. Ellerinden öperim.



Karşılıksız tek sevgi ananın çocuğuna duyduğu sevgidir. Ben kendi çocuklarımda senin sevgini buldum. Ve seni ne çok sevdiğimi bir daha anladım . İyi ki seninle varım annem. Ellerinden öperim.



Seni bir gün değil her canım yandığında, başım sıkıştığında seni çağırıyorum. Sesimi duyan tek insan sensin. Anneler günün kutlu olsun ANNECİĞİM.