Ankr coin nedir? Ankr coin ne zaman kuruldu, kuruları kimler?

Konteyner tabanlı bulut hizmetleri için tam yığın bir bulut altyapısı ve pazar alanı inşa eden ANKR, bulut platformu aracılığıyla boşta kalan hesaplama kaynaklarından para kazanma imkanı tanıyor. Ankr bugünkü fiyatı ?0,440017 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ?2.409.710.086 TRY. Ankr son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #115, piyasa değeri ?3.078.459.184 TRY. Dolaşımdaki arz 6.996.232.711 ANKR coin ve maksimum seviyede. 10.000.000.000 ANKR coin.

ANKR COİN NEDİR?

Ankr, kolay ve uygun fiyatlı blok zinciri düğüm barındırma çözümleri sağlamak için paylaşılan kaynakları kullanan bir çözüm olarak ortaya çıkmaktadır. Kasım 2017'de kuruldu ve pazarda bulunduğu süre içerisinde, paylaşılan kaynakların kullanılmasıyla konteyner tabanlı bulut hizmetleri için bir pazar oluşturdu.

Bu da, geliştiricilere ve kurumsal müşterilere, genel bulut sağlayıcılarına kıyasla çok daha ucuz bir fiyata kolayca blok zinciri düğümleri dağıtma yeteneği sağlar.

Bu nedenle, Ankr'de blok zinciri düğümlerini barındırmak, herhangi bir merkezileştirme sorununu ve tek hata noktasını ortadan kaldırır. Halka açık blok zincirleri topluluklarla bağlantı kurabilir ve ağlarına daha fazla yardım sağlayabilir. Ankr amaçları bağlanmak için kaynak sağlayıcıların yanı sıra son kullanıcılara etkinleştirmek için Web3 yığın dağıtımı için bir altyapı platformu ve pazar oluşturmak için blockchain teknolojileri ve Defi uygulamaları.

Ankr tescilli bulut altyapısının, onu genel bulut sağlayıcılarıyla karşılaştırdığımızda bağımsız olarak çalıştığını ve istikrar ve esneklik seviyelerini artırmak için tamamen coğrafi olarak dağıtılmış veri merkezleri aracılığıyla desteklendiğini unutmayın.

ANKR COİN'İN KURUCULARI

Ankr Network, blok zinciri teknolojilerinden yararlanan dağıtılmış bir bilgi işlem platformu olarak Kaliforniya'daki Berkeley Üniversitesi'nde 2017 yılında kuruldu. Kurucu ortak Chandler Song, Amazon Web Services'ta mühendis olarak çalıştı ve CEO olarak görev yaparken, diğer kurucu ortak Ryan Fang Morgan Stanley'de yatırım bankacısı olarak çalıştı.

Chandler Song, Ryan Fang'ı 2014'teki birinci yıllarında Bitcoin ve blockchain ile tanıştırdı ve onunla birlikte 22 Bitcoin almaya ikna etti. 2017'de bu bitcoinler, Ankr projesini finanse eden tohum oldu.

Birlikte, bulut bilişim pazarının küresel inovasyonu teşvik edebilecek bir altyapı olarak potansiyelini kabul ettiler. Bu, onları daha ucuz, merkezi olmayan bir bulut oluşturma görevine götürdü.