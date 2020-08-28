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Ankaralı turizmciler Kovid-19 tedbirlerini artırdı

AA |  28 Ağustos 2020 Cuma - 16:12 | Son Güncelleme : 28 08 2020 - 16:22

Anadolu Ankara Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Genel Sekreteri Ahmet Ergin Keykan, Başkentteki turizm işletmelerinin yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirlerini artırdıklarını belirterek, "Ankara güvenli turizmin de başkenti oldu. Her geçen gün turist sayımız artıyor." ifadelerini kullandı.


 Ankaralı turizmciler olarak Kovid-19 nedeniyle alınan önlem ve  tedbirlere hassasiyetle yaklaştıklarını vurgulayan Anadolu Ankara Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Genel  Sekreteri Ahmet Ergin Keykan, "Ankara turizminin  daha iyiye gitmesi için sektörün tüm paydaşları ciddi çalışmalar içinde.  Turizmciler Kovid-19 tedbirlerini artırdı. Ankara güvenli turizmin de başkenti  oldu. Her geçen gün turist sayımız artıyor. Dernek olarak otel ile restoran  yöneticisi ve çalışanlarına Kovid-19 eğitimleri veriyor ve ücretsiz danışmanlık  hizmeti sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
 
Keykan, bu alanda sektör paydaşlarıyla yoğun çalışma  gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Otel ve restoranların girişlerinde ateş ölçümü yapılıyor. Otellerin  ve restoranların birçok noktasında dezenfeksiyon istasyonları kuruldu. Otellerde,  misafirin kesinlikle yiyecek ve içecek üniteleriyle teması yok. Açık büfe  hizmetlerini durdurduk. Masalar, lobi, ortak alanlar, asansörler sürekli  dezenfekte ediliyor. Sosyal mesafe ve maske kurallarına harfiyen uyuyoruz.  Misafirlerimizi bu konuda uyarıyoruz. Bunlar kırmızı çizgimiz, asla taviz  vermiyoruz."
 

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