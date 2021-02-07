Ankaralı firma'Yağmur suyu hasat sistemi' ile ihracata başladı

Küresel çapta kuraklık ihtimalinin baş gösterdiği ve suyun öneminin giderek arttığı son yıllarda, yağmur sularının depolanması gündemden düşmüyor.

Neoplast Grup Yönetici Ortağı Ömer Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin büyük çaplı koruge (oluklu boru) boru üretiminde lider olduklarını belirterek, plastik borudan imal edilen en büyük kapasiteli toprak altına gömülebilen su depolarını, septik depoları ve yağmur suyu hasat sistemlerini ürün yelpazelerine eklediklerini söyledi.

Apartman, site, özel ve kamu kurumları için yağmur sularının depolanmasının önemine işaret eden Özdemir, "Kuraklığın gündemden düşmediği bugünlerde yağmur sularının toplanıp filtrelenmesi önem taşıyor. Bu kapsamda toplanan suyun tekrar değerlendirilmesi amacıyla yağmur hasat sistemleri geliştiriyoruz." dedi.

İlk ihracat Irak'a

Özdemir, yeni ürünlerini uzun süreli Ar-Ge çalışmaları sonucunda piyasaya sürdüklerini, hedeflerinin Türkiye ekonomisine katkı sağlamak olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

"Firmamızın ürettiği çelik takviyeli spiral sarım koruge borudan imal edilen depoların üstün özellikleri bulunuyor. Polietilenin kimyasal dayanımı ve çeliğin yüksek mukavemetinin birleşimiyle birçok sıvının ve malzemenin depolanabilmesine olanak veriyor. Toprak altında üstün dayanıklılık gösteriyor. Böylece istenilen derinliğe gömülebilen depolarımız, dayanıklı yapısıyla uzun ömürlü olup, kullanım sularına da uygunluk sağlıyor."

Özdemir, firmanın su deposu ürünlerindeki ilk ihracatını ocakta Irak'ın Erbil şehrine yaptığını ve yurt dışından sipariş almaya devam ettiklerini söyledi.

İstenilen hacim ve büyüklüklerde yağmur suyu depoları üretebildiklerini belirten Özdemir, paket sistemler ve projelere uygun özel çözümler de sunduklarını kaydetti.