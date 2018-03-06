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Başkent'te bazı yollar trafiğe kapatılacak

AA |  06 Mart 2018 Salı - 19:18 | Son Güncelleme : 06 03 2018 - 19:24

Başkentte, HAK-İŞ tarafından düzenlenecek "Uluslararası 7. Kadın Emeği Buluşması" konulu etkinlik dolayısıyla yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.


Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, yarın saat 09.30'da Ankara  Spor Salonu'nda HAK-İŞ organizesinde, "Uluslararası 7. Kadın Emeği Buluşması"  konulu etkinliğinin düzenleneceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
 
 "Söz konusu toplantı nedeniyle 7 Mart 2018 Çarşamba günü saat  06.00'dan toplantı sona erene kadar; Cumhuriyet Caddesi (Gar Kavşağı-Baruthane  Kavşağı arası) Gar Kavşağı ile yan varyantları, Ulaştırma Kavşağı ile yan  varyantları (altgeçit hariç), Hipodrom Caddesi (Gar Kavşağı'ndan Mevlana Bulvarı  kesişimine kadar açılan cadde ve sokaklar), Talatpaşa Bulvarı (Gar Kavşağı'ndan  Atatürk Bulvarı kesişimine kadar açılan cadde ve sokaklar) çift yönlü olarak,  Atatürk Bulvarı'ndan Talatpaşa Bulvarı Yenimahalle istikametine çıkış yan  varyantları, Mevlana Bulvarı'ndan Hipodrom Caddesi Ankara Tren Garı istikametine  çıkış yan varyantları, Kazım Karabekir Caddesi'nden Hipodrom Caddesi Ankara Tren  Garı istikametine çıkış yan varyantları araç trafiğine kapatılacaktır."
 
Ayrıca açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için araç  trafiğine kapatılacak yollara ilişkin durumu dikkate almalarının faydalı olacağı  bildirildi.
 

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