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Ankara'ya şehit ateşi düştü

Ferhat EKİNCİ/ANKARA,(DHA)  |  30 Mayıs 2021 Pazar - 7:15 | Son Güncelleme : 30 05 2021 - 7:15

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde devam eden Eren-15 Operasyonu'nda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş'in şehadet haberi, Ankara'daki baba evine ulaştı.


 
Ağrı-Doğubayazıt'ta devam eden Eren-15 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş'in şehadet haberi, Ankara'daki baba evine ulaştı. Jandarma yetkilileri sağlık ekipleri eşliğinde şehidin Keçiören ilçesi Kafkas Mahallesi'nde yaşayan şehidin annesi Peruzat ve babası Hasan Keleş'e acı haberi verdi.  2 çocuk babası olduğu öğrenilen şehidin anne ve babasına acı haber verilirken, polis ve jandarma ekipleri binaya Türk bayrağı astı.
 

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