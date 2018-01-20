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Ankara ve İstanbul'da bazı alanlar riskli ilan edildi

AA |  20 Ocak 2018 Cumartesi - 2:48 | Son Güncelleme : 20 01 2018 - 2:49

Ankara'nın Bala ve İstanbul'un Eyüpsultan ile Bağcılar ilçelerindeki bazı alanlar riskli ilan edildi.


Ankara ve İstanbul'da bazı alanların riskli kabul edilmesine ilişkin  Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
Buna göre, Ankara'nın Bala ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi ve  İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Akşemsettin Mahallesi ile Bağcılar ilçesine  bağlı Bağlar Mahallesi sınırlarındaki bazı alanlar riskli ilan edildi.
 
Kararların, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 29 Eylül 2017 ve 2 Kasım  2017 tarihli yazıları ile 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların  Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri uyarınca Bakanlar Kurulu  tarafından alındığı belirtildi.
 
Kararlarda, riskli ilan edilen alanların krokisi ile koordinatlarına  da yer verildi.
 

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Ankara İstanbul Eyüpsultan
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