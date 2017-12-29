Ankara Valisi Topaca yılbaşı tedbirlerini açıkladı

Ankara Valisi Ercan Topaca, yılbaşındaki kutlamalar nedeniyle eğlence mekanlarının bulunduğu bazı cadde ve sokakların araç trafiğine kapatılacağını belirterek, "7 bin 344 polis, 2 bin 400 jandarma olmak üzere Ankara genelinde toplam 9 bin 744 görevlimiz caddelerde, sokaklarda, umuma açık mekanlarda, alışveriş merkezlerinde tedbir alacak" dedi.

Ankara Valisi Topaca, valilikte düzenlediği basın toplantısında Ankara 'da yılbaşı akşamı alınacak güvenlik tedbirlerini açıkladı. Türk halkının 2018 yılına huzurlu bir şekilde girmesini temenni ettiğini dile getiren Topaca, bu kapsamda Ankara'da huzuru sağlamak için bazı tedbirler aldıklarını söyledi. Topaca, 30 Aralık'tan itibaren kurmuş oldukları Kriz Merkezi yoluyla ilgili birim temsilcilerinden oluşan ve bir vali yardımcısının başkanlığında yılbaşı ile ilgili bütün olayları, tedbirleri, gelişmeleri ve çalışmaları Kriz Merkezi'nden koordine edeceklerini bildirdi.

Bazı cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatılacak

Kutlamaların ve etkinliklerin sağlıklı yürütülmesi için bazı bölgeler ile caddelere girişlerin kontrollü bir şekilde yapılacağını vurgulayan Topaca, "Kızılay'a akşam saat 20.00'den itibaren bütün girişleri kapatacağız ve kontrollü bir giriş sağlayacağız. Oradaki etkinliklere katılmak isteyen herkes aranmak suretiyle alınacak. Bazı cadde ve sokaklarla ilgili de kontrollü giriş yapacağız. Bunların başında Bahçelievler 7. Cadde'ye araç girişi olmayacak. Yan yollar dahil olmak üzere bütün girişler kapatılacak, yayalar da kontrollü bir şekilde akşam yine belli bir saatten sonra buraya gireceklerdir. Tunalı Hilmi Caddesi, Bestekar Sokak, Filistin Caddesi'nde ve Tunus Caddesi'nin bir kısmı araç trafiğine kapatılmak suretiyle oraya gelen vatandaşlarımızın güvenliğini sağlayacak tedbirleri alıyoruz" diye konuştu.

Eğlence mekanlarında polisler güvenlik önlemi alacak

Topaca, ayrıca vatandaşların yoğun olarak bulunacağını düşündükleri bazı eğlence mekanlarında da bu işletmelerin özel güvenlik personelinin yanı sıra işletmenin büyüklüğüne ve kapasitesine göre polislerin ilave güvenlik tedbirleri alacağını kaydetti. Topaca, "Yine bizim öteden beri uyguladığımız şehir girişlerinde, özellikle Ankara'nın beş girişi ve buna bağlı birçok yolda Cumartesi sabah saat 08.00'den itibaren de yoğunlaştırılmış arama ve yol kontrol faaliyetleri yapılacak. Bildiğiniz gibi Ankara'ya dıştan gelen araçlar, otobüsler ve diğer taşıtlar bu arama noktalarında arama ve kontrole tabi tutulmakta, şüpheli şahıslar varsa da onlarla ilgili işlem yapılmaktadır. Ayrıca bizim risk değerlendirmesi yaptığımız 26 alışveriş merkezinde de yine özel güvenlik personelinin yaptığı kontrollere ilave olarak bizim polislerimiz de bulunacak. Havaalanı, tren garı, metro, AŞTİ ve diğer terminallerde tedbirlerimiz olacak. Özellikle vatandaşlarımızın yoğun olduğu terminal gibi, tren garı, metro gibi yerlerde tedbirlerin arttırıldığını ifade etmek istiyorum. Bunun dışında da görünen ve görünmeyen birçok tedbirimiz olacak" şeklinde konuştu.

9 bin 744 personel görev alacak

Vatandaşların alınan tedbirlere uymalarını rica eden Topaca, alınan bu tedbirlerin vatandaşların güvenliğini sağlamak için alındığının altını çizdi. Vatandaşların şüpheli bir durumla karşılaştıklarında bunu güvenlik görevlilerine bildirmelerini isteyen Topaca, çok basit şeylerden çok önemli olayların çözüldüğünü bildiklerini belirtti. Yılbaşı dolayısıyla çok sayıda polis ve jandarma nın görevlendirildiğini ifade eden Topaca, "Toplam 7 bin 344 polis, 2 bin 400 jandarma olmak üzere Ankara genelinde 9 bin 744 görevlimiz caddelerde, sokaklarda, umuma açık mekanlarda, alışveriş merkezlerinde tedbir alacak. Eğlence mekanlarındaki gıda denetimlerimiz de bir hafta öncesinde başlamıştı. Bu denetimler etkin bir şekilde devam ediyor. Yılbaşı gecesi de aynı şekilde Tarım İl Müdürlüğümüze bağlı gıda kontrol ekipleri bu mekanlarda denetim yapacak. Yine aynı şekilde zabıta personeli de denetim yapacak. Vatandaşımızın sağlığını bozacak herhangi bir ürünün, bandrolsüz ürünün orada servis edilmesi kabul edilemez. Bu konuda kaçak yakalanan bir çok üründe ele geçirilmiştir. Aynı şekilde o gece de denetimler devam edecek" ifadelerini kullandı.

DEAŞ'a yönelik operasyon

Topaca, sabah saatlerinde Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyona ilişkin de şunları söyledi:

"Bütün terör örgütlerine yönelik operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor. Bugün 46 hedef vardı, bunun önemli bir kısmı alındı, çalışmalar devam ediyor. Sürekli eylem yapma ihtimali olan gruplar, kişiler üzerindeki çalışmalarımız devam edecek. Bugün yapılan operasyon da aynı kapsamda DEAŞ terör örgütüne yönelik, onunla irtibatı olan kişilerle ilgiliydi. Yılbaşı öncesi böyle bir operasyon planlandı, çalışmalar da çok önceden yapılmıştı. Başarılı bir şekilde de uygulandı. İnşallah hukuki süreç önümüzdeki günlerde devam edecek."

Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmız ile Ankara İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Artar da açıklama esnasında hazır bulundu.