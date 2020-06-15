Ankara Valisi Şahin, koronavirüs vakalarında kent genelinde beklenen düşüşü yakalayamadıkları için Twitter hesabından açıklama yaptı. Şahin, "Değerli Ankaralılar, Ülkemizde olduğu gibi şehrimizde de 'Covit-19' vaka sayısı beklediğimiz düşüş hızını yakalayamadı. Tepeyi aşıp tam inişe geçmişken tekrar zor olanı yapıp geri dönmeyelim. Sabırla kazandığımızı heba etmeyelim. Bizden uymamız beklenen; Maske, mesafe, temizlik" ifadelerini kullandı.
- Haberler »
- Gündem Haberleri »
- Ankara Valisi Şahin'den kritik corona virüs uyarısı
Ankara Valisi Şahin'den kritik corona virüs uyarısı
DHA | 15 Haziran 2020 Pazartesi - 22:28 | Son Güncelleme : 15 06 2020 - 22:28