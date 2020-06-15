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Ankara Valisi Şahin'den kritik corona virüs uyarısı

DHA |  15 Haziran 2020 Pazartesi - 22:28 | Son Güncelleme : 15 06 2020 - 22:28

Ankara Valisi Vasip Şahin, kentte corona virüs vakalarındaki beklenen düşüşü yakalayamadıklarını belirterek, vatandaşları uyardı.


Ankara Valisi Şahin, koronavirüs vakalarında kent genelinde beklenen düşüşü yakalayamadıkları için Twitter hesabından açıklama yaptı. Şahin, "Değerli Ankaralılar, Ülkemizde olduğu gibi şehrimizde de 'Covit-19' vaka sayısı beklediğimiz düşüş hızını yakalayamadı. Tepeyi aşıp tam inişe geçmişken tekrar zor olanı yapıp geri dönmeyelim. Sabırla kazandığımızı heba etmeyelim. Bizden uymamız beklenen; Maske, mesafe, temizlik" ifadelerini kullandı.

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Ankara Vasip Şahin corona virüs
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