27 Şubat 2018 Salı
İSTANBUL 
7°C / 5°C
GALERİ VİDEO
BIST 118.926 0.11 EURO 4,6680 0.14
USD 3,7890 0.09 ALTIN 162,360 0.05
CANLI BORSA
TÜMÜ

Son dakika: Ankara Valiliğinden "maganda dehşeti" haberine ilişkin açıklama

AA |  27 Şubat 2018 Salı - 10:01 | Son Güncelleme : 27 02 2018 - 12:41

Ankara Valiliğinden, basın yayın organlarında "Başkentte maganda dehşeti" şeklinde yer alan olayın iki hafta öncesine yaşandığı, 2 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.


Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın ve yayın  organlarında yer alan haberle ilgili olarak kamuoyunun sağlıklı bilgilendirilmesi  için açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.
 
Söz konusu olayın 10 Şubat 2018'de saat 22.30 sıralarında Altındağ  Karapürçek Mahallesi Hüseyingazi alt geçidinde meydana geldiği bildirilen  açıklamada şu ifadelere yer verildi:
 
"Alt geçitte kurusıkı tabancayla rastgele ateş eden ve trafiği aksatan  şüpheliler E.K. ve S.B. gözaltına alınmış, olayda kullanılan kuru sıkı tabanca ve  araç ele geçirilmiştir. Şüpheli şahıslar hakkında başlatılan adli ve idari  işlemler devam etmektedir."

ETİKETLER

son dakika son dakika haberi haberler son dakika ankara valiliği son dakika maganda dehşetii
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.