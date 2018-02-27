Son dakika: Ankara Valiliğinden "maganda dehşeti" haberine ilişkin açıklama

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında yer alan haberle ilgili olarak kamuoyunun sağlıklı bilgilendirilmesi için açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Söz konusu olayın 10 Şubat 2018'de saat 22.30 sıralarında Altındağ Karapürçek Mahallesi Hüseyingazi alt geçidinde meydana geldiği bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Alt geçitte kurusıkı tabancayla rastgele ateş eden ve trafiği aksatan şüpheliler E.K. ve S.B. gözaltına alınmış, olayda kullanılan kuru sıkı tabanca ve araç ele geçirilmiştir. Şüpheli şahıslar hakkında başlatılan adli ve idari işlemler devam etmektedir."