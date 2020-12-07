Detaylar geliyor...
- Haberler »
- Gündem Haberleri »
- Ankara Valiliği: Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 1668 kişiye işlem yapıldı
Ankara Valiliği: Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 1668 kişiye işlem yapıldı
07 Aralık 2020 Pazartesi - 11:52 | Son Güncelleme : 07 12 2020 - 11:52
Ankara Valiliği: İlimizde koronavirüs ile mücadele kapsamında 1 Aralık - 6 Aralık tarihlerinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 1668 kişiye adli/idari işlem yapılmış olup toplam 4,004,752.00 lira para cezası uygulanmıştır.
- Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağıyla ilgili flaş açıklama! Bakanlık duyurdu
- Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince ortalığı birbirine katmıştı! Yeni gelişme...
- İçişleri açıkladı! Terör örgütüne ait sığınaklarda 135 kilo toz esrar ele geçirildi
- Arnavutköy'de taş ocağında toprak kayması! 2 işçi hayatını kaybetti