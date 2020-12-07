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Ankara Valiliği: Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 1668 kişiye işlem yapıldı

07 Aralık 2020 Pazartesi - 11:52 | Son Güncelleme : 07 12 2020 - 11:52

Ankara Valiliği: İlimizde koronavirüs ile mücadele kapsamında 1 Aralık - 6 Aralık tarihlerinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 1668 kişiye adli/idari işlem yapılmış olup toplam 4,004,752.00 lira para cezası uygulanmıştır.


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