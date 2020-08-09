Ankara Valiliği'nden vatandaşlara çağrı

Ankara Valiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, virüsle temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranının Ankara'da mayıs ayına göre 1,6 kat artış gösterdiğinin Sağlık Bakanlığınca kamuoyuna açıklandığı hatırlatıldı. Açıklamada, vatandaşlardan Kovid-19 tedbirlerini elden bırakmamaları ve kurallara uymaları istendi.
Vasip Şahin'in Twitter'dan attığı mesaj şöyle;
Sevgili Ankaralılar!
Salgınla mücadelenin ilk döneminde elde ettiğimiz başarının çok daha fazlasını, biraz daha gayret,
biraz daha dikkat,
biraz daha sabırla
elbette gerçekleştirebiliriz.
Yeter ki isteyelim!
Yeter ki azmedelim!