Ankara Valiliği'nden tam kapanma için 'görev belgesi' açıklaması

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre; İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Vasip Şahin başkanlığında toplandı. 17 gün sürecek tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlamasında üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması için muafiyet getirilen sektörlerde çalışanlar hakkında yeni kararlar alındı.

DAHA ÖNCEKİ BELGELERİN GEÇERLİLİĞİ 2 MAYIS'TA SONA ERECEK

Buna göre; muafiyet tanınan iş yerlerinde çalışan görevliler için bu iş yerlerinin yetkililerince daha önce verilen tüm belgelerin geçerliliği 2 Mayıs 2021 Pazar günü saat 24.00'te sona erecek. 29 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren muafiyetler kapsamında bulunan iş yeri, fabrika, imalathane gibi yerlerde çalışan kişiler, e- Devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e- Başvuru sistemi üzerinden 'görev belgesi' başvurusunda bulunacak. Başvurucunun sosyal güvenlik numarasına göre çalışmakta olduğu iş yeri sicil numarası belirlenecek ve iş yerinin faaliyet alanına göre tespit olunan NACE kodunun muafiyet kapsamında kalıp kalmadığı kontrol edilecek. Yapılacak sorgulamalar sonucunda aranan şartlar arasında uyumluluğun tespiti halinde sistem üzerinden otomatik olarak görev belgesi düzenlenecek.