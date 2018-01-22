Ankara Valiliği'nden kritik yasak: Bombalı eylemler yapılabilir

ANKARA Valiliği, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'nı protesto için kentte yapılacak eylemler sırasında terör örgütlerinin vatandaşlara ve eylemcilere yönelik bombalı eylem yapabileceği yönünde istihbarat bilgiler bulunduğunu belirtti. Valilik, harekât sona erene kadar kentte izin alınmadan eylem yapılamayacağını açıkladı

