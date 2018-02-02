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Ankara Valiliğinden 'Çukurambar' açıklaması

AA |  02 Şubat 2018 Cuma - 19:11 | Son Güncelleme : 02 02 2018 - 20:36

Ankara Valiliğinden, Çukurambar'daki Vergi Dairesi Başkanlığında meydana gelen patlamada, bomba düzeneği kullanıldığı yönünde bulgular elde edildiği bildirildi.


Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, dün akşam saat 20.03'te  Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Binası önünde meydana gelen patlamayla ilgili  olarak yapılan incelemede, söz konusu patlamanın, bomba düzeneği kullanılarak  gerçekleştirildiği yönünde bulgular elde edildiği belirtildi.
 
Açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Ankara Emniyet  Müdürlüğünün ilgili birimlerinin ortak çalışmasıyla bölgedeki Kent Güvenlik  Yönetim Sistemi (KGYS), Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve güvenlik kameraları  görüntülerinin incelendiği, şüpheli erkek bir şahsın beraberinde getirdiği ve  bomba düzeneği yüklü olduğu değerlendirilen bir çantayı vergi dairesinin girişine  koyduğu ve bomba düzeneğini hazırladığı tespit edildi.
 
 Olayın ardından yapılan çalışmalar kapsamında, sabaha 04.00  sıralarında, şüpheli şahsa yardım ederek aynı araçla kaçan 2 kişinin Osmaniye'de,  diğer 2 kişinin içinde bulunduğu aracın ise Adana'da yakalandığı bildirilen  açıklamada, daha sonra bu kişilerle irtibatlı olduğu tespit edilen 2 kişinin  Şırnak, 2 kişinin de Mardin olmak üzere toplam 8 şüphelinin gözaltına alındığı  ifade edildi.
 
ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ
 
Açıklamada, sahte kimlik taşıyan ve yakalama sırasında ölü ele  geçirilen 1991 Mardin Mazıdağı doğumlu Ersen Ertogan'ın, PYD'nin kontrolünde  bulunan Suriye kırsalında YPS bünyesinde eğitim aldığı ve yasa dışı yollardan  Türkiye'ye girdiğinin değerlendirildiği belirtildi.
 

 

 

 

 

 

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