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Ankara Valiliği duyurdu! HES kodu zorunluluğu getirildi!

DHA |  09 Mart 2021 Salı - 19:48 | Son Güncelleme : 09 03 2021 - 19:48

Ankara Valiliği: Yolcu taşımacılığı faaliyeti gerçekleştiren B1, B2, D1, D2 ve D4 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı olan taşıtlarda, HES kodu sorgulanması zorunluluğu getirildi.


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Ankara Ankara Valiliği HES kodu
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