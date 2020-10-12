Ankara Üniversitesi İŞKUR aracılığıyla 134 işçi alıyor! Başvurular nasıl yapılır?

Ankara Üniversitesi Hastanelerinde istihdam edilmek üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 134 sürekli işçi alınacak. Peki, Ankara Üniversitesi işçi alımı başvuruları nasıl yapılır? Ankara Üniversitesi İŞKUR işçi alımı başvuru şartları ne? İşte Ankara Üniversitesi İŞKUR sürekli işçi alımı başvuru şartları...

Ankara Üniversitesi İŞKUR aracılığıyla 134 sürekli işçi alacak. Ankara Üniversitesi'nin Resmi Gazete 'de yayımlanan ilanına göre, başvurular 16 Ekim'de sona erecek. Peki, Ankara Üniversitesi işçi alımı başvuruları nasıl yapılır? Ankara Üniversitesi İŞKUR işçi alımı başvuru şartları ne? İşte Ankara Üniversitesi İŞKUR sürekli işçi alımı başvuru şartları...

Ankara Üniversitesi bünyesinde yer alan hastanelerde istihdam edilmek üzere hasta bakım elemanı kadrosuna 134 sürekli işçi alımı alınacak. Resmi Gazete 'de yayımlanan ilana göre, alınacak personel İŞKUR aracılığıyla kura yöntemi ile belirlenecek.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 12 Ekim 2020 - 16 Ekim 2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinden elektronik (online) olarak başvuru yapabilecek.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’dan alınan başvuru sahiplerinin isimlerinin yer aldığı listeler ile kura çekiminden önce adayların ilan şartlarını taşıyıp taşımadıklarının tespit edilebilmesi amacıyla istenilen belgeler daha sonra (http://personeldb.ankara.edu.tr) internet adresinde yayımlanacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

İlanda belirtilen başvuru şartları şu şekilde,

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak.

3) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye

fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4) Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

5) Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.

6) Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibariyle belirtilen bölümlerden mezun olmak.

7) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

8) Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve dış mekânda çalışmasına engel durumunun olmaması.

9) İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

10) Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-alım sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından isimleri bildirilen adaylardan, başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdığı belirlenenler arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday için 13 Kasım 2020 tarihinde saat 09.00’da Ankara Üniversitesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonu’nda noter huzurunda

kura çekim işlemi yapılacak.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI İLANI