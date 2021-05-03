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Ankara Üniversitesi 119 sağlık personeli alacak! İşte başvuru şartları!

03 Mayıs 2021 Pazartesi - 8:55 | Son Güncelleme : 03 05 2021 - 8:55

Ankara Üniversitesi 119 sağlık personeli alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre, Ankara Üniversitesi, hemşire, biyolog, çocuk gelişimcisi, laborant, sağlık idarecisi, laboratuvar teknikeri, diyetisyen, eczacıi fizyoterapist, psikolog, tıbbı görüntüleme teknikeri, laboratuvar teknikeri, dil ve konuşma terapisti ve tıbbi sekreter alacak. Başvurular 17 Mayıs'ta sona erecek. Peki, Ankara Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Ankara Üniversitesi 119 sağlıkçı alımı başvurusu şartları!


Ankara Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre, Ankara Üniversitesi en az lise mezunu olmak üzere kadrolara sağlık personeli alacak. Peki, Ankara Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Ankara Üniversitesi 119 sağlıkçı alımı başvurusu şartları!
 
Ankara Üniversitesi 119 sözleşmeli personel alıyor. İlanda göre, Ankara Üniversitesi'ne sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2. maddesine göre toplam 119 pozisyona 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel alınacağı duyuruldu. Buna göre, Ankara Üniversitesi'ne, hemşire, biyolog, çocuk gelişimcisi, laborant, sağlık idarecisi, laboratuvar teknikeri, diyetisyen, eczacıi fizyoterapist, psikolog, tıbbı görüntüleme teknikeri, laboratuvar teknikeri, dil ve konuşma terapisti ve tıbbi sekreter alınacak. 
 
ANKARA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI ŞARTLARI
 
GENEL ŞARTLAR
 
1)  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  48.  maddesinde  belirtilen  genel  şartları taşımak.
 
2) 2020 KPSS (B) grubu sınavlarından lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
 
3)  Herhangi  bir  Sosyal  Güvenlik  Kurumundan  emeklilik  veya  yaşlılık  aylığı  almıyor olmak,
 
4)   Gerçeğe   aykırı   belge  verenler   ya  da  beyanda  bulunanlar  hakkında  yasal   işlem yapılacaktır.  Atamaları  yapılmış  ise  atamaları  iptal  edilecektir.  Kurumumuzca  kendilerine  bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
 
5) Başvuracak  adayların  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  4/B maddesinin  “Bu şekilde   istihdam   edilenler,   hizmet   sözleşmesi   esaslarına   aykırı   hareket   etmesi   nedeniyle kurumlarınca  sözleşmelerinin  feshedilmesi  veya  sözleşme  dönemi  içerisinde  Bakanlar  Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı  feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.
 
BAŞVURULAR NASIL YAPILIR? 
 
Ankara Üniversitei personel alımı ilanında başvuru ile ilgili detaylar yer almıyor. Adaylar başvurularını http://personeldb.ankara.edu.tr adresinden yapabilecek. 
 
 
 

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